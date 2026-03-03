Czasy PRL-u miały swoje ograniczenia i cenzurę, ale także własnych bohaterów masowej wyobraźni. Ich popularność była autentyczna, oparta na talencie i ciężkiej pracy. W czasie, kiedy nie było mediów społecznościowych, znacznie trudniej było uzyskać status gwiazdy. W tamtym okresie popularności nie budowało się na skandalach (choć te oczywiście również się zdarzały), a raczej bohaterami i prawdziwymi gwiazdami byli ci, którzy cieszyli się nieposzlakowaną opinią. Właśnie dlatego wiele z tych postaci do dziś budzi nostalgię i szacunek. Choć w tamtym okresie nie używano określenia "celebryta", to wiele postaci ze świata sportu, muzyki czy kultury było traktowane iście po gwiazdorsku. Fani, podobnie, jak dziś żywo interesowali się nie tylko ich życiem zawodowym, ale i prywatnym, a media i paparazzi próbowali uchwycić, choć najmniejszy kawałek ich rzeczywistości i przekazać pikantne szczegóły do wiadomości publicznej. Żyliście w czasach PRL-u? Pamiętacie największych "celebrytów" tamtego okresu? Jeśli tak, koniecznie sprawdźcie się w naszym quizie!

Quiz. Celebryci czasów PRL-u. Pamiętasz te postacie? Pytanie 1 z 15 Romansem Jerzego Zelnika i Barbary Brylskiej żyła niemalże cała Polska. Na planie, której produkcji się poznali? "Dolina Issy" "Faraon" "Znachor" Następne pytanie