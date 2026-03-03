Robert Lewandowski ze złamanym oczodołem. Hansi Flick komentuje kontuzję Polaka

Spis treści Hansi Flick reaguje na kontuzję napastnika

Uraz lewego oczodołu wyklucza Roberta Lewandowskiego z najbliższego meczu po starciu z Villarreal.

Szkoleniowiec Hansi Flick uspokaja, że rehabilitacja napastnika nie potrwa zbyt długo.

Polski snajper zamierza występować w masce ochronnej, a trener liczy na zmienników.

Trudna sytuacja Barcelony przed kluczowym rewanżem w Pucharze Króla bez lidera ofensywy.

Diagnoza medyczna jest jednoznaczna: polski napastnik doznał złamania ściany lewego oczodołu. Taki stan zdrowia definitywnie przekreśla jego szanse na występ w nadchodzącym wtorkowym boju przeciwko Atletico Madryt w ramach Pucharu Króla. Prognozy są jednak dość optymistyczne i sugerują, że rozbrat z piłką nie będzie długotrwały, a kapitan kadry pali się do szybkiego powrotu. Robert Lewandowski wybiegnie na boisko w masce ochronnej. Podobny scenariusz przerabiał już w 2015 roku jako gracz Bayernu Monachium, choć ówczesne obrażenia – obejmujące wstrząśnienie mózgu i złamaną szczękę – były znacznie groźniejsze.

Hansi Flick reaguje na kontuzję napastnika

Głos w sprawie urazu swojego podopiecznego zabrał szkoleniowiec Dumy Katalonii. Niemiecki trener otwarcie przyznaje, że brak najlepszego strzelca przed rewanżowym starciem z Atletico to potężny cios dla zespołu. Sytuacja jest tym trudniejsza, że Barcelona musi odrobić czterobramkową stratę z pierwszego półfinałowego spotkania Pucharu Króla, co bez kluczowego snajpera będzie zadaniem karkołomnym.

„Tak już jest, musimy sobie z tym poradzić i to zaakceptować. To była pechowa sytuacja, bo Robert chciał się odwrócić i uderzył twarzą o ramię rywala. Na szczęście strzelił gola po tej sytuacji. Oczywiście strata takich graczy jak on, jak Frenkie, Gavi, Andreas to zawsze trudna sytuacja, ale drużyna zawsze radziła z tym sobie bardzo dobrze. To zawsze dobra szansa dla innych zawodników na pokazanie jakości i tak to postrzegam. Jako szansę dla innych piłkarzy” - powiedział Hansi Flick.

