Internauci znowu się odpalili. Wyszkoni broni swojej stylizacji! "Stałam się bardziej odważna"

Anna Wyszkoni rozpoczynała karierę jako zbuntowana wokalistka zespołu Łzy, z którym oficjalnie pożegnała się w 2010 roku. Artystka z powodzeniem kontynuuje karierę solową, a już jesienią ukaże się jej kolejna płyta, promowana najnowszym singlem "Piosenka młodych spadochroniarzy". Wokalistka wykonała utwór podczas swojego wyjątkowego recitalu w Opolu. Show Wyszkoni było częścią koncertu "Debiuty", w którym triumfowała Karolina Charko. Gwiazda wykonała swoje największe hity w towarzystwie niespodziewanych gości - Wojciecha Łuszczykiewicza z grupy Video, z którym przed laty nagrała wielki hit "Soft" oraz Kuby Badacha, który wsparł ją w wykonaniu "Czy ten Pan i Pani". Sporo emocji - poza samymi występami - wzbudziła też stylizacja gwiazdy wieczoru. Anna Wyszkoni zaprezentowała się w krótkiej, białej sukience, stanowiącej komplet z tiulem w tym samym kolorze. Tylko u nas wokalistka odpowiedziała na krytyczne komentarze, które pojawiają się pod nagraniami z jej koncertów już od jakiegoś czasu.

Anna Wyszkoni Festiwal Opole 2026

Anna Wyszkoni broni swojej stylizacji

Wyszkoni w rozmowie z Maksem Kluziewiczem dla ESKA.pl odniosła się do komentarzy internautów, którzy krytykują jej styl. Artystka otwarcie przyznała, że długo oswajała się ze swoją kobiecością i dziś ubiera się tak, jak chce i czuje najlepiej. W jej słowniku nie ma takiego pojęcia jak "nie wypada".

Uwielbiam je! (śmiech) Nie zastanawiam się nad tym. Ubieram się w to, co lubię, to, co mi się podoba. Uwielbiam się tym bawić. Stałam się bardziej odważna w stylizacjach, bo stałam się też bardziej odważną kobietą w życiu codziennym. Kiedy mam się bawić, jak nie teraz? Mam ciągle rezygnować z czegoś, bo mi nie wypada? To jest tylko w naszych głowach. W moim słowniku nie ma słów "nie da się" i "nie wypada". Masz ochotę? Zrób! Bo jutro życie może cię bardzo negatywnie zaskoczyć i nie będziesz miał już na to czasu - powiedziała w rozmowie z serwisem ESKA.pl.