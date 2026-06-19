"Ranczo" – serial, który pokochali Polacy

"Ranczo" to jeden z najlepszych seriali komediowych w Polsce, który mimo upływu lat nadal bawi, a widzowie chętnie do niego wracają. Premiera "Rancza" odbyła się w 2006 roku. Serial liczy w sumie 10 serii, na które składa się 130 odcinków. Ostatni epizod został wyemitowany w listopadzie 2016 roku. W 2026 roku rozpoczęto zdjęcia do nowego sezonu serialu.

"Ranczo" to pozycja obowiązkowa dla wszystkich serialomaniaków. Produkcja zdobyła serca widzów dzięki unikalnemu połączeniu humoru, charakterystycznych postaci i świetnie dobranej obsadzie. Serial doskonale oddaje atmosferę życia na wsi.

Akcja serialu rozgrywa się w fikcyjnej podlaskiej wsi Wilkowyje, do której przybywa 30-letnia Lucy (Ilona Ostrowska), Amerykanka polskiego pochodzenia, która dziedziczy po swojej babci dworek. Na jej drodze staje jednak wójt (Cezary Żak), który robi wszystko, aby zniechęcić ją do pozostania w Wilkowyjach. Mężczyzna chce odkupić od niej dom dla swojej córki Klaudii (Marta Chodorowska). Lucy ma jednak inne plany – Amerykanka z pomocą "Kusego" (ś.p. Paweł Królikowski) remontuje dom i decyduje się zostać w Wilkowyjach, gdzie zaczyna uczyć dzieci angielskiego.

Rodzina Solejuków z "Rancza"

Na sukces "Rancza" składa się barwna paleta postaci i bohaterów obok których trudno przejść obojętnie. Solejukowie to jedna z głównych rodzin w serialu, a poznajemy ich już w pierwszych odcinkach, kiedy to Lucy odkrywa, że Maciej Solejuk (Sylwester Maciejewski), czyli stały bywalec przysklepowej ławeczki, uderzył syna. Amerykanka przeprowadza wtedy rozmowę z żoną porywczego pijaczka - Kazimierą (Katarzyna Żak).

Szymon Solejuk, czyli Maciej Cempura

Solejukowie mają siedmioro dzieci. Jednym z nich jest Szymek Solejuk, w którego wcielił się Maciej Cempura. Serialowy Szymek to miejscowy geniusz. Uzdolniony chłopak z powodu braku pieniędzy, nie może rozwijać swoich pasji i zainteresowań. Dzięki pomocy Lucy, zdobywa stypendium naukowe i wyjeżdża na studia do Warszawy.

Maciej Cempura miał zaledwie 10 lat, gdy po raz pierwszy wcielił się w postać Szymka Solejuka. Jak dziś wygląda? Maciej Cempura ma dziś 29 lat. Zmężniał i wydoroślał. Młody aktor ukończył Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Płocku, I stopień w klasie Akordeonu. Później rozpoczął studia na Akademii Teatralnej w Warszawie, Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku.

Maciej Cempura ma na swoim koncie role w takich produkcjach jak:

"Odwróceni",

"Prawo Agaty",

"Obietnica",

"Ułaskawienie",

"Na dobre i na złe".

Aktorstwo to nie jedyna pasja Macieja Cempury. Serialowy syn Solejuków jest artystą muzykiem. W 2021 roku pochwalił się niezwykłym projektem METAL – to jednoosobowy, garażowy koncert z elementami teatru formy.

Tak dziś wygląda Szymek Solejuk z "Rancza"

Zobacz w naszej galerii, jak zmienił się Maciej Cempura, czyli odtwórca najzdolniejszego mieszkańca serialowych Wilkowyj.