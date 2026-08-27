Tak Dolly Parton wyglądała w młodości. Uważano ją za seksbombę! [ZDJĘCIA]

Dolly Parton szybko podbiła serca

Kariera Dolly Parton nabrała tempa w latach 60. dzięki audycjom z muzyką country. Przełomowy okazał się rok 1973, w którym wokalistka wydała ponadczasowy przebój "Jolene" oraz skomponowała balladę "I Will Always Love You". Drugi z tych utworów po latach zyskał gigantyczną, globalną sławę za sprawą przejmującej interpretacji Whitney Houston. Koniec lat 70. był dla Parton czasem ogromnych sukcesów – zdobyła wówczas swoją pierwszą statuetkę Grammy i regularnie pojawiała się na okładkach najważniejszych magazynów. W tym samym okresie artystka poszerzyła horyzonty i z powodzeniem zadebiutowała na dużym ekranie, grając w popularnej komedii "Od dziewiątej do piątej".

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Dolly Parton zachwycała urodą

Dolly Parton była nie tylko ikoną muzyki, ale też obiektem westchnień. W czasach młodości uważana była za wielką piękność. Zwracała na siebie uwagę bujnymi blond włosami oraz idealną figurą. Jej zdjęcia sprzed wielu lat można zobaczyć w galerii zamieszczonej w tym artykule.

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Dolly Parton nie żyje

Dolly Parton zmarła 25 sierpnia 2026 roku w wieku 80 lat. Odeszła w szpitalu Vanderbilt-Ingram Cancer Center w Nashville po walce z chorobą nowotworową. Informację o śmierci Dolly Parton jako pierwsza przekazała najbliższa rodzina artystki.