Rozsyp łyżkę tego proszku na połówce owocu. Tak wyczyścić zmatowiałe reflektory samochodowe. Będą jak nowe

Matowe i pożółkłe reflektory spędzają sen z powiek wielu zmotoryzowanym, negatywnie wpływając na prezencję auta, co rodzi potrzebę znalezienia sprawdzonych metod.

Nie musisz wydawać fortuny na profesjonalne zabiegi detalingowe, by nadać lampom samochodowym drugie życie, używając taniego triku.

Sprawdź, jak połówka cytryny i odrobina białego proszku w kilka minut przemienią matowe szkło w lśniące światła, które będą wyglądać jak po wyjeździe z salonu!

Czyszczenie reflektorów samochodowych. Jak uporać się z matowymi lampami?

Dbanie o auto to nie tylko regularne przeglądy i wymiana zużytych części. Jeśli chcemy, aby nasz pojazd prezentował się estetycznie przez długie lata, warto troszczyć się o jego zewnętrzne elementy, takie jak szyby, powłoka lakiernicza podatna na korozję, ale też o reflektory. Te ostatnie są prawdziwym utrapieniem dla wielu zmotoryzowanych, gdyż z biegiem lat tracą swój dawny urok. Lampy stają się zmatowiałe, a niekiedy przybierają żółty odcień, co ma miejsce przede wszystkim, gdy samochód często parkuje pod gołym niebem. To w oczywisty sposób pogarsza wizualny odbiór całego auta. W takiej sytuacji standardowe mycie ciśnieniowe nic nie da, bo nie przywróci szkłom ich fabrycznego wyglądu. Właśnie dlatego powinno się od czasu do czasu przeprowadzić czyszczenie reflektorów samochodowych. Jak się za to zabrać? Rzecz jasna, świetnym rozwiązaniem będzie wizyta w profesjonalnym studiu, lecz to wiąże się ze sporym wydatkiem. Z tego powodu na start warto wypróbować prosty sposób domowy.

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Rozsyp 1 łyżkę na połówkę owocu i wetrzyj w zmatowiałe reflektory w aucie, a po chwili zalśnią

W walce z matowymi światłami samochodowymi rewelacyjnie sprawdza się połączenie cytryny oraz sody oczyszczonej. Te dwa popularne produkty da się zastosować w dwojaki sposób. Pierwsza opcja to stworzenie mocnego roztworu – wyciskamy sok z połowy owocu, wsypujemy dwie łyżki sody i ewentualnie dolewamy odrobinę wody, po czym energicznymi ruchami pocieramy szkła tą gęstą pastą. Na finiszu spłukujemy całość wodą i wycieramy do sucha czystą szmatką. Druga metoda na wyczyszczenie zmatowiałych reflektorów w aucie jest znacznie prostsza i błyskawiczna. Wystarczy przekroić cytrynę, posypać jej miąższ sodą i starannie pocierać powierzchnię lamp przez kilkanaście sekund. Ostatni krok to przetarcie na mokro, by zmyć resztki proszku. Efekt? Światła odzyskają dawny blask.