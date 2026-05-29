Tak wyglądały początki Anny-Marii Siekluckiej. Nie od razu została gwiazdą

Anna-Maria Sieklucka urodziła się 31 maja 1992 roku w Lublinie. Zamiłowanie do nauki i języków obcych mogła odziedziczyć po rodzicach - jej ojciec jest prawnikiem, a mama germanistką. Aktorka ma również dwóch starszych braci. Swoją przyszłość związała jednak ze sceną. W 2018 roku ukończyła studia na Wydziale Lalkarskim Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, z siedzibą we Wrocławiu. Choć dziś kojarzona jest głównie z wielkim ekranem, jej debiut miał miejsce w telewizji. W 2019 roku pojawiła się gościnnie w serialu "Na dobre i na złe", gdzie zagrała niewielką rolę Anieli Grabek w 753. odcinku popularnej produkcji.

Anna-Maria Sieklucka ma bujną przeszłość. Brat ratował ją z opresji!

Rola w "365 dni" przyniosła jej sławę i... antynagrody. Tego o niej nie wiecie

Prawdziwym przełomem w jej karierze okazała się rola Laury Biel w ekranizacji powieści Blanki Lipińskiej. Film "365 dni", który miał premierę w 2020 roku, stał się międzynarodowym fenomenem. Mimo miażdżących recenzji krytyków, produkcja biła rekordy popularności na całym świecie, stając się według "Newsweeka" najchętniej oglądanym filmem na platformie Netflix w 2020 roku. Rola przyniosła jej nie tylko globalną rozpoznawalność, ale także nominację do Złotej Maliny dla najgorszej aktorki. Wraz z filmowym partnerem, Michelem Morrone, zdobyła natomiast polską antynagrodę Węża za najgorszy duet na ekranie. Sieklucka powtórzyła swoją rolę w dwóch kontynuacjach: "365 dni: Ten dzień" oraz "Kolejne 365 dni", które ukazały się w 2022 roku. Aktorka udowodniła jednak swoją wszechstronność, biorąc udział w popularnych programach rozrywkowych. W 2021 roku zachwyciła widzów w 14. edycji show "Twoja twarz brzmi znajomo", a jesienią 2024 roku spróbowała swoich sił na parkiecie 15. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami".

Jedni ją krytykowali, inni pokochali. Czym Anna-Maria Sieklucka zdobyła serca fanów?

Anna-Maria Sieklucka to postać, która wzbudza skrajne emocje. Międzynarodową sławę zyskała dzięki odważnej i kontrowersyjnej roli, która wymagała od niej przełamania wielu barier. To właśnie ta bezkompromisowość i gotowość do podejmowania zawodowego ryzyka zjednały jej ogromną rzeszę fanów na całym świecie. Widzowie docenili nie tylko jej urodę, ale także charyzmę i fakt, że nie dała się zaszufladkować. Udział w programach rozrywkowych pokazał jej zupełnie inne, bardziej swobodne oblicze. Imponuje również jej talent lingwistyczny - aktorka płynnie posługuje się aż czterema językami: polskim, angielskim, francuskim i niemieckim, co z pewnością otworzyło jej drzwi do międzynarodowej kariery.

Spektakularna metamorfoza Anny-Marii Siekluckiej. Zobacz, jak zmieniła się na przestrzeni lat

Od czasu swojego debiutu Anna-Maria Sieklucka przeszła niezwykłą przemianę. Na początku kariery prezentowała się jako skromna, naturalna dziewczyna. Przełomowa rola w "365 dni" całkowicie zmieniła jej wizerunek. Aktorka zaczęła pojawiać się na czerwonych dywanach w odważnych, eleganckich kreacjach, stając się ikoną stylu dla wielu kobiet. Zmieniała fryzury, eksperymentowała z makijażem, a jej styl ewoluował w kierunku światowej klasy gwiazdy. Dziś jest dojrzałą i świadomą swojego wizerunku kobietą, która doskonale wie, jak podkreślić swoje atuty. Jej metamorfoza z początkującej aktorki w międzynarodową gwiazdę jest jedną z najbardziej spektakularnych w polskim show-biznesie ostatnich lat.

93

Tajemnice życia prywatnego Anny-Marii Siekluckiej. O tym aktorka nie mówi często

Choć jej życie zawodowe jest szeroko komentowane, Anna-Maria Sieklucka stara się chronić swoją prywatność. Przez pewien czas jej partnerem życiowym był reżyser teatralny Łukasz Witt-Michałowski, z którym współpracowała również na scenie. Aktorka jest bardzo związana z rodzinnym Lublinem, gdzie w 2023 roku zagrała w dwóch spektaklach w teatrze Scena InVitro. W wywiadach podkreśla, jak ważna jest dla niej rodzina i wsparcie bliskich. Mimo ogromnej popularności stara się zachować równowagę między pracą a życiem osobistym, rzadko dzieląc się szczegółami ze swojej codzienności.

Co dziś robi Anna-Maria Sieklucka? Po sukcesie "365 dni" nie zwolniła tempa

Po zakończeniu słynnej trylogii Anna-Maria Sieklucka udowodniła, że jej kariera dopiero nabiera rozpędu. Rok 2025 był dla niej niezwykle pracowity. Aktorka dołączyła do stałej obsady popularnego serialu Polsatu "Pierwsza miłość", wcielając się w postać Elizy Olszewskiej. Pojawiła się także w serialu "Komisarz Alex" oraz zagrała główną rolę w filmie "Pokuszenie". Dziś, w 2026 roku, ugruntowała swoją pozycję jako jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek, która z powodzeniem łączy pracę w telewizji, filmie i teatrze, nieustannie poszukując nowych artystycznych wyzwań.