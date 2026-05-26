Z technikum weterynaryjnego na wielki ekran. Tak zaczynała się kariera Bartłomieja Topy

Choć dziś trudno wyobrazić sobie polskie kino bez jego charakterystycznej twarzy, droga Bartłomieja Topy do aktorstwa nie była oczywista. Zanim na dobre związał się ze sceną, ukończył technikum weterynaryjne. Miłość do filmu okazała się jednak silniejsza i w 1991 roku został absolwentem prestiżowego Wydziału Aktorskiego PWSFTviT w Łodzi. Jego kariera nabrała tempa niemal od razu. Już w 1990 roku zagrał jedną z głównych ról w filmie "Zakład", a niedługo później w nagradzanym obrazie Krzysztofa Kieślowskiego "Trzy kolory. Biały". To były początki, które zapowiadały narodziny wielkiego talentu.

Od komedii po mroczne thrillery. Role, które zdefiniowały Bartłomieja Topę

Bartłomiej Topa to aktor niezwykle wszechstronny, co udowadnia jego bogata filmografia. Widzowie pamiętają go z roli sympatycznego, choć nieco zagubionego Zenka Pereszczako w serialu "Złotopolscy", która przyniosła mu ogromną popularność. Przełomem okazała się jednak kreacja pana młodego Janusza w kultowym "Weselu" Wojciecha Smarzowskiego. To właśnie współpraca z tym reżyserem otworzyła nowy rozdział w jego karierze, prowadząc do niezapomnianych ról w takich filmach jak "Dom zły", "Drogówka" czy "Kler". Topa udowodnił, że potrafi wcielić się w każdą postać - od policjanta o skomplikowanej moralności, przez kapitana polskiej armii w "Karbali", po komisarza w kryminale "Sługi boże". Jego talent docenili także twórcy seriali, powierzając mu kluczowe role w produkcjach takich jak "Wataha", "Pod powierzchnią" czy "Skazana". Ostatnie lata to z kolei ogromny sukces komediowego hitu "1670", gdzie wcielił się w postać Jana Pawła Adamczewskiego, podbijając serca nowej generacji widzów.

Charyzma, autentyczność i talent. Za to Polacy pokochali Bartłomieja Topę

Widzowie cenią Bartłomieja Topę nie tylko za jego aktorski kunszt, ale również za autentyczność, którą wnosi do każdej roli. Potrafi być jednocześnie zabawny i przerażający, wzruszający i odpychający. Jego bohaterowie nigdy nie są jednowymiarowi, co sprawia, że na ekranie ogląda się go z zapartym tchem. Publiczność pokochała go za niezwykłą zdolność do wcielania się w postaci "z sąsiedztwa", z którymi łatwo się utożsamić, ale także za odwagę w podejmowaniu trudnych, kontrowersyjnych ról. Poza ekranem Topa znany jest ze swojego zaangażowania społecznego. W 2012 roku został bohaterem głośnej kampanii Fundacji SYNAPSIS, która zwiększała świadomość na temat autyzmu, co dodatkowo ugruntowało jego wizerunek jako artysty wrażliwego i świadomego.

Niesamowita przemiana Bartłomieja Topy. Zmienił się nie do poznania

Patrząc na zdjęcia Bartłomieja Topy sprzed lat, trudno nie zauważyć ogromnej metamorfozy, jaką przeszedł. W początkach kariery, chociażby w serialu "Złotopolscy", prezentował wizerunek szczupłego, gładko ogolonego chłopaka o łagodnym spojrzeniu. Z biegiem lat jego wygląd nabrał dojrzałości i charakteru. Aktor zaczął eksperymentować z zarostem, a jego sylwetka stała się bardziej wysportowana, co jest efektem m.in. pasji do triathlonu. Dziś jego znakiem rozpoznawczym jest siwiejąca broda i przenikliwe spojrzenie, które dodają mu charyzmy. Ta zmiana wizerunku doskonale współgra z jego ekranowymi wcieleniami – od postaci komediowych do ról twardych mężczyzn po przejściach. To jedna z najbardziej wyrazistych i fascynujących przemian w polskim show-biznesie.

Burzliwe związki i ojcostwo po pięćdziesiątce. Prywatne życie Bartłomieja Topy

Życie prywatne aktora było równie barwne, co jego kariera. Był mężem malarki Agaty Rogalskiej, z którą doczekał się dwóch synów. Niestety, para przeżyła ogromną tragedię - ich młodszy syn, Kajetan, zmarł w wieku zaledwie siedmiu miesięcy. Po rozwodzie Topa przez kilka lat był związany z aktorką Magdaleną Popławską. Prawdziwe szczęście i stabilizację odnalazł u boku Gabrieli Mierzwiak. W 2021 roku, w wieku 54 lat, aktor ponownie został ojcem. Na świat przyszły bliźniaczki, Jagoda i Malina, które stały się jego oczkiem w głowie. Wiadomo również, że brat aktora, Wojciech, jest skrzypkiem w popularnym zespole Zakopower. Bartłomiej Topa od lat jest też wegetarianinem.

Nie tylko aktorstwo. Czym dziś zajmuje się Bartłomiej Topa?

Bartłomiej Topa ani na chwilę nie zwalnia tempa. Wciąż jest jednym z najbardziej rozchwytywanych polskich aktorów, regularnie pojawiając się w nowych produkcjach filmowych i serialowych. Jednak jego działalność wykracza daleko poza plan zdjęciowy. Aktor z powodzeniem realizuje się jako biznesmen. Jest współzałożycielem firmy producenckiej Film IT, a także współwłaścicielem marki zdrowej żywności. W 2025 roku z kolei pełnił zaszczytną funkcję ambasadora tworzonej przez Muzeum Rzemiosła w Krośnie Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych. Ta różnorodność zajęć pokazuje, że jest człowiekiem wielu pasji, który nie boi się nowych wyzwań, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.