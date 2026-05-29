Brutalne pobicie w Radawie. Siedmiu sprawców zatrzymali kontrterroryści

Brutalny atak na ochroniarza w Radawie. Użyto pałki i gazu pieprzowego

Do dramatycznych wydarzeń doszło wieczorem 2 maja 2026 roku, około godziny 21, podczas imprezy zorganizowanej na terenie popularnego ośrodka wypoczynkowego GOWIR w Radawie. Zgodnie z ustaleniami śledczych, grupa kilku mężczyzn zaatakowała pełniącego obowiązki 47-letniego pracownika ochrony. Napastnicy byli wyjątkowo agresywni, używając wobec swojej ofiary nie tylko siły fizycznej, ale również niebezpiecznych narzędzi, takich jak pałka i gaz pieprzowy. Po dokonaniu napaści, sprawcy natychmiast zbiegli z miejsca zdarzenia, pozostawiając rannego mężczyznę.

Policyjne śledztwo i zatrzymanie sprawców z udziałem kontrterrorystów

Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni z komendy w Jarosławiu, którzy rozpoczęli intensywne poszukiwania napastników. Kluczowym elementem dochodzenia okazała się analiza zapisu z kamer monitoringu, która pozwoliła na wytypowanie i zidentyfikowanie siedmiu osób powiązanych z atakiem. Ze względu na charakter sprawy i potencjalne zagrożenie, do akcji zatrzymania podejrzanych zaangażowano elitarną jednostkę. W zatrzymaniu włączyli się funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Rzeszowie. Zatrzymani to 16-latek z Radymna, trzech 22-latków z Jarosławia i gminy Jarosław, 32-latek z gminy Roźwienica oraz dwaj mieszkańcy Jarosławia w wieku 40 i 43 lat.

Zarzuty pobicia i posiadania narkotyków. Część napastników trafiła do aresztu

Wszyscy zatrzymani usłyszeli już zarzuty pobicia o charakterze chuligańskim, co znacznie zaostrza potencjalną karę. To jednak nie koniec ich problemów z prawem, ponieważ u części z nich znaleziono nielegalne substancje. Dwóch 22-latków odpowie dodatkowo za posiadanie marihuany, 32-latek za mefedron, a 43-latek za inne substancje zabronione. Prokurator zastosował wobec trzech 22-latków oraz 40-latka dozór policyjny, nakaz pozostawania w miejscu zamieszkania i zakaz opuszczania kraju. Na wniosek śledczych Sąd Rejonowy w Jarosławiu zdecydował o zastosowaniu najsurowszego środka zapobiegawczego, czyli tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy, wobec 32-latka i 43-latka. Najmłodszy, 16-letni uczestnik pobicia, za swoje czyny odpowie przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich.

Źródło: Policja.pl