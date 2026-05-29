Pirat drogowy na S8. Mknął Astonem Martinem 236 km/h

Pirat drogowy w Astonie Martinie na S8. Zatrzymała go dolnośląska drogówka

Patrolujący w piątek drogę ekspresową S8 funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zwrócili uwagę na sportowy samochód poruszający się z ogromną prędkością. Luksusowy Aston Martin mknął po trasie z zawrotną prędkością, a policyjny wideorejestrator zarejestrował aż 236 km/h. Kierowca zignorował obowiązujące na tym odcinku ograniczenie prędkości do 120 km/h, przekraczając je o niewyobrażalne 116 km/h. Ta brawurowa i niezwykle niebezpieczna jazda została natychmiast przerwana przez patrol dolnośląskiej drogówki.

Wysoki mandat i 15 punktów karnych. Surowe konsekwencje brawurowej jazdy

Za tak rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego obywatel Niemiec został ukarany mandatem karnym w wysokości 2500 złotych. To jednak nie koniec konsekwencji, ponieważ na jego konto kierowcy trafiło także 15 punktów karnych, co jest maksymalną stawką za jedno wykroczenie. Ta sytuacja pokazuje, że policja nie ma taryfy ulgowej dla piratów drogowych, niezależnie od marki i wartości ich samochodu. Funkcjonariusze po raz kolejny apelują do wszystkich kierowców o rozwagę i przypominają, że nadmierna prędkość wciąż jest jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków na polskich drogach.

Źródło: Policja.pl