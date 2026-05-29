Iga Świątek w 1/8 finału French Open. Tenisistka ujawnia swoje pomeczowe sekrety

Reprezentantka Polski pokonuje Magdę Linette podczas pasjonującego meczu na paryskich kortach, gwarantując sobie tym samym wejście do 1/8 finału.

Chociaż ostateczny rezultat wygląda stabilnie, pojedynek przyniósł nagłe zmiany sytuacji, przez co mistrzyni musiała zwalczyć początkowy stres.

Sprawdź koniecznie, jakie metody radzenia sobie ze stresem i utrzymywania skupienia ujawniła Iga Świątek po wygranym spotkaniu wielkoszlemowym.

Trudny początek i skuteczne przełamanie Igi Świątek w starciu z Magdą Linette

Na to spotkanie z niecierpliwością czekali wszyscy polscy kibice. Główny kort obiektu Rolanda Garrosa ugościł dwie czołowe krajowe rakiety, czyli Igę Świątek oraz Magdę Linette. Początkowe minuty mogły lekko zmrozić sympatyków byłej liderki rankingu WTA. Starsza tenisistka zaprezentowała niezwykle ofensywny styl, dzięki czemu błyskawicznie objęła prowadzenie 2:0. Zaczęto wręcz podejrzewać, że poznanianka wreszcie rozpracowała utytułowaną rodaczkę. Królowa paryskiej mączki bardzo szybko odzyskała jednak kontrolę nad toczoną grą. Iga Świątek błyskawicznie odrobiła straty, dwukrotnie przełamała serwis rywalki i ostatecznie zamknęła pierwszego seta wynikiem 6:4 po dokładnie 42 minutach spędzonych na placu gry.

Kolejny set wcale nie należał do najłatwiejszych, chociaż główna faworytka szybko wywalczyła bezpieczną przewagę 4:1. Doświadczona Magda Linette w ogóle nie planowała składać broni i stanowczo dążyła do zmiany niekorzystnego rezultatu. Ostatecznie, po upływie zaledwie niespełna dziewięćdziesięciu minut gry, Świątek dopełniła niezbędnych formalności i wygrała drugą partię 6:4, zapewniając sobie start w czwartej fazie wielkoszlemowych zawodów. Polska mistrzyni zanotowała tym samym drugi triumf nad rodaczką, biorąc niezwykle udany rewanż za bezpośrednią porażkę poniesioną niedawno w turnieju w Miami.

Sekret sukcesu na French Open. Iga Świątek radzi, jak skutecznie odciąć się od presji

Po zejściu z kortu utytułowana zawodniczka jasno przyznała, że prawdziwym fundamentem jej wygranej było odpowiednie przygotowanie psychologiczne. Rozmawiając z wysłannikami telewizji Eurosport, mistrzyni wyjaśniła swoje osobiste zasady zwalczania silnego stresu podczas tak wyjątkowo ważnych i pełnych emocji potyczek na korcie.

„To zależy od tego, jak jestem skoncentrowana. Wiedziałam, że muszę skupić się na sobie i być w swojej bańce. Tu trzeba odciąć dodatkowe kwestie i skupić się tylko na grze” – wyjaśniła Świątek przed kamerami Eurosportu.

Była czołowa tenisistka rankingu dodała w wywiadzie, że poznanianka postawiła bardzo twarde warunki techniczne, więc wywalczenie ostatecznego sukcesu wymagało od niej niezwykle dużego poświęcenia i zaangażowania.

„To był w pewnym sensie wyrównany mecz. Czasami wymuszała moje błędy, czasami dobrze się broniła. To nie był łatwy mecz” – przyznała czterokrotna triumfatorka French Open we wspomnianej rozmowie.

Aktualnie utytułowana zawodniczka z Polski szykuje się powoli do następnego starcia, a dodatkowo w niedzielę będzie świętować swoje 25. urodziny. W ciężkiej bitwie o upragniony ćwierćfinał zagra przeciwko Ukraince Marcie Kostiuk, występującej z numerem 15. Obserwując wysoką dyspozycję oraz niezachwianą psychikę polskiej gwiazdy, sympatycy tenisa mogą z całą pewnością liczyć na jej pełne zaangażowanie na korcie.