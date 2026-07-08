Tadeusz Baranowski nie żyje. Słynny twórca komiksów miał 81 lat

Smutna wiadomość o odejściu Tadeusza Baranowskiego dotarła do opinii publicznej za sprawą organizatorów Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Znany rysownik od dłuższego czasu pozostawał w bliskich relacjach z łódzkim środowiskiem artystycznym.

Smutne pożegnanie z wybitnym grafikiem

5

Trudno znaleźć słowa, by przekazać tę potwornie smutną wiadomość. Odszedł wczoraj artysta wielki, mistrz komiksowej sztuki, wirtuoz humoru i zabawy formą, twórca legendarnych postaci, które zostaną z nami na zawsze

– przekazano we wzruszającym wpisie w mediach społecznościowych.

Przedstawiciele festiwalu wspominali, że wybitny twórca jeszcze do niedawna potrafił odwiedzać łódzkie Centrum Komiksu, aby uczestniczyć w wernisażach oraz podtrzymywać kontakty z innymi osobami z branży.

Czytaj także: Ciężarna ukochana Hakiela miała wypadek w Turcji! Wjechała w nią laweta

I choć narzekał potem na zmęczenie, wiemy, że takie spotkania dawały mu energię do działania. Przekazujemy Ani Baranowskiej i najbliższym Tadeusza najszczersze kondolencje. Będzie nam Ciebie Tadziu bardzo brakować.

Tadeusz Baranowski przez lata był filarem rodzimego rynku komiksowego. Jego wyjątkowa kreska, absurdalny dowcip i niezwykła wyobraźnia zaskarbiły mu uwielbienie czytelników, a jego dzieła na trwałe wpisały się do kanonu popkultury. Bez wątpienia największą sławę przyniosły mu przygody kultowego smoka Diplodoka, znane do dziś setkom tysięcy Polaków.

Sława utalentowanego Polaka szybko przekroczyła granice kraju. Jego wyjątkowe prace były publikowane m.in. w prestiżowym belgijskim magazynie „Tintin”, uchodzącym za jeden z czołowych europejskich tytułów komiksowych.

Tadeusz Baranowski zasłynął nie tylko z komiksów

Działalność artystyczna Tadeusza Baranowskiego wykraczała daleko poza rysowanie plansz komiksowych. Twórca angażował się również w kampanie reklamowe oraz brał udział w produkcjach animowanych. Opracował chociażby wizerunki postaci i elementy scenografii do kinowej wersji „Filemona i przyjaciół”.

Ogromny wkład rysownika w narodowe dziedzictwo doceniły władze państwowe. Za swoje wybitne osiągnięcia w 2007 roku został uhonorowany Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Nie przegap: Z ostatniej chwili! Nie żyje słynny dziennikarz TVP! "Niechaj ci do snu nucą chóry niebian"