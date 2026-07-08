Karolina Wydra z nominacją do nagrody Emmy. Polka ma szansę na telewizyjnego Oscara

Największym faworytem tegorocznego wyścigu po telewizyjne Oscary jest drugi sezon produkcji "The Pitt". Tytuł ten zgromadził łącznie 25 nominacji. Drugie miejsce w zestawieniu przypadło komedii "Hacks", która powalczy o statuetki w 24 kategoriach.

Karolina Wydra doceniona za rolę w serialu "Jedyna"

Karolina Wydra dołączyła do obsady głośnego formatu "Pluribus", stworzonego przez platformę Apple TV+. W naszym kraju produkcja ta funkcjonuje pod tytułem "Jedyna". Wydra wciela się tam w drugoplanową postać Zosi, stale towarzyszącą głównej bohaterce i próbującą wnieść radość w życie najbardziej przygnębionej osoby na Ziemi. Branżowi eksperci zgodnie chwalą jej doskonałą kreację.

Przyszła gwiazda urodziła się w Opolu. Jej rodzina wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, gdy dziewczynka miała 11 lat. Swoje pierwsze kroki w amerykańskim show-biznesie stawiała jako modelka.

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Karolina Wydra opowiada o początkach kariery i modelingu

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Moja przygoda ze światem mody zaczęła się w centrum handlowym, gdy miałam 15 lat. Byłam z tatą na zakupach i nagle podeszli do nas pan z panią i powiedzieli, że... powinnam zostać modelką. Gdy miałam 16 lat, na kilka miesięcy pojechałam do pracy do Japonii. Potem wróciłam do szkoły i zrobiłam sobie kilka lat przerwy w pracy modelki. Wróciłam na wybieg, gdy miałam 19 lat. Kilka lat temu zaczęłam grać w amerykańskich filmach i serialach. Aktorstwo jest moją pasją, a bycie modeling było moim zawodem. Ciekawym, dobrze płatnym, ale nic ponadto.

W trakcie pracy na wybiegach promowała kolekcje gigantów modowych, takich jak Armani oraz Calvin Klein. Przełomem komercyjnym był 2006 rok, kiedy pojawiła się w słynnym spocie reklamowym marki Nespresso u boku George'a Clooneya. Następnie skupiła się na branży telewizyjnej, otrzymując angaże w znanych formatach. Polscy i amerykańscy widzowie mogli ją oglądać w serialach "Dr House", "Czysta Krew", "Miasto zła", "Pete Kombinator" oraz "Quantico".

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Jak Karolina Wydra dostała rolę w serialu "Jedyna"

Twórca serialu "Jedyna" zwrócił uwagę na polską aktorkę po jej występie w filmie grozy "Wcielenie". Zespół produkcyjny poprosił ją o przygotowanie nagrania próbnego. Dzięki udanej prezentacji zaproszono ją na przesłuchania na żywo, podczas których zdeklasowała pozostałe kandydatki. W ten sposób powierzono jej intrygującą postać Zosi, pełniącą kluczową funkcję w fabule obok Carol Sturki, kreowanej przez Rheę Seehorn.

Bycie tu, gdzie jestem dzisiaj, wywołuje we mnie ogromne emocje. To przekracza moje najśmielsze marzenia - pracować dla Vince’a Gilligana, to niesamowite

Aktorka opowiedziała o swoich wrażeniach w wywiadzie udzielonym magazynowi "The Hollywood Reporter".

Gala Emmy 2026. Kiedy poznamy zwycięzców?

Pełną listę wyróżnionych w kluczowych sekcjach 78. odsłony nagród Emmy przedstawili Liza Colón-Zayas i Jeff Hiller. Laureaci nagród technicznych zostaną wyłonieni podczas wydarzeń zaplanowanych na 5 oraz 6 września. Główna ceremonia, podczas której uhonorowani zostaną aktorzy, scenarzyści, reżyserzy i producenci, odbędzie się 14 września 2026 roku.

Rola gospodyni uroczystej gali przypadła Marisce Hargitay. Amerykańska gwiazda zyskała ogromną popularność dzięki wieloletnim występom w kultowym serialu kryminalnym "Prawo i porządek".

Konkurencja w obecnym sezonie była wyjątkowo zacięta. O szansę na zdobycie statuetki rywalizowało 555 formatów telewizyjnych, wliczając w to 110 produkcji dramatycznych oraz 71 komediowych. Regulamin pozwalał na zgłaszanie tytułów wyemitowanych premierowo w okresie od 1 czerwca 2025 roku do 31 maja 2026 roku. To właśnie z tej obszernej grupy przedstawiciele Akademii Telewizyjnej wybrali grono tegorocznych kandydatów.

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