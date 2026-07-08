Ciężarna partnerka Hakiela miała wypadek w Turcji. "Wjechała w nas laweta"

Ukochana Marcina Hakiela spodziewa się drugiego dziecka

Dominika Serowska jest w drugiej ciąży, ale jej samopoczucie pozwala na aktywny wypoczynek. Zdecydowała się na wyjazd do swojego ulubionego miasteczka w Turcji, co zrelacjonowała na Instagramie. Partnerka Marcina Hakiela z zachwytem wypowiadała się o lokalnej kuchni, choć przyznała, że z tamtejszych słodyczy preferuje jedynie chałwę i baklawę. Kobiety spędzały urlop głównie na plaży, ciesząc się krystalicznie czystą, choć chłodną wodą. Serowska opublikowała w sieci serię słonecznych zdjęć w stroju kąpielowym, które można zobaczyć w naszej galerii.

Niestety, ten sielankowy obraz wakacji został przerwany przez nagłe, bardzo stresujące zdarzenie tuż przed wylotem do kraju.

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Sonda Czy Marcin Hakiel i Dominika do siebie pasują? Tak, bardzo fajna z nich para Nie, Cichopek była dla niego lepsza On powinien być mój!

Wypadek Dominiki Serowskiej. "Wjechała w nas laweta"

W drodze na lotnisko spotkało nas nieszczęście. Wjechała w nas laweta.

Partnerka Hakiela błyskawicznie uspokoiła obserwatorów, zapewniając o braku poważnych konsekwencji tego zdarzenia.

Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Kolejne relacje udostępnione przez Serowską pokazują ją już u boku narzeczonego, co dowodzi, że cało i zdrowo wróciła do Polski, mimo nerwowego zakończenia urlopu.

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Tajemnica ciąży partnerki Marcina Hakiela. Dominika Serowska ujawnia kulisy