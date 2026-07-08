Najstarszy film o polskiej kadrze. Niezwykłe odkrycie z 1936 roku

Sensacyjne znalezisko w archiwach Stasi

Czarno-biały materiał filmowy trwa blisko 30 minut i rejestruje fragmenty meczu, począwszy od stanu 2:0 dla Austrii. Niemiecki komentator wspomina na nagraniu jedynie o dwóch polskich zawodnikach: bramkarzu Janie Albańskim oraz graczu z pola Henryku Martynie. Obraz zarejestrowały wyłącznie dwie kamery ustawione za bramkami.

Co ciekawe, na taśmie wyraźnie słychać zorganizowany doping polskich kibiców wspierających biało-czerwonych. Aby odróżnić się od rywali grających w biało-czerwonych strojach, polska kadra musiała wystąpić w niebieskich koszulkach i czerwonych spodenkach.

Gdzie znaleziono historyczny materiał?

Film odnaleziono w zasobach Służby Bezpieczeństwa Niemieckiej Republiki Demokratycznej (Stasi). Kopia została wypożyczona do Warszawy z Bundesarchiv przy współpracy z wydawnictwem Spiegla. Materiał ten jest częścią powstającego filmu dokumentalnego "Igrzyska iluzji. Berlin 1936" w reżyserii Rafała Mierzejewskiego, którego premierę zaplanowano na wrzesień.

Przed projekcją zebrani goście mieli okazję obejrzeć unikalne pamiątki z tamtych igrzysk. Wśród nich znalazła się czerwona marynarka pięściarza Antoniego Czortka oraz oryginalny bilet z omawianego meczu Polska-Austria, pochodzący ze zbiorów redaktora Stefana Szczepłka.

Droga Polaków do strefy medalowej

Reprezentacja Polski pod wodzą niemieckiego szkoleniowca Kurta Otto rozpoczęła turniej 5 sierpnia od zwycięstwa nad Węgrami 3:0. W ćwierćfinale Polacy pokonali Wielką Brytanię 5:4, by następnie w półfinale 11 sierpnia ulec Austrii 1:3. W spotkaniu o brązowy medal, rozegranym 13 sierpnia na Stadionie Olimpijskim w Berlinie przy 82 tysiącach widzów, nasza kadra przegrała z Norwegią 2:3.

W turnieju nie zagrał czołowy polski napastnik, Ernest Wilimowski. Został on zawieszony po incydencie, do którego miało dojść po przegranym wysoko meczu Ruchu z Cracovią. Dyskwalifikacja obowiązywała na czas trwania igrzysk, choć w tym samym sezonie ligowym on i Teodor Peterek zostali królami strzelców z dorobkiem 18 goli każdy.