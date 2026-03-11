Cleo podzieliła się smutnym wspomnieniem. Jej historia inspiruje

Cleo od ponad dekady należy do grona najbardziej lubianych polskich wokalistek. Doświadczenie zdobyte na Eurowizji 2014, gdzie wspólnie z Donatanem zajęli 14. miejsce, co pozostaje jednym z lepszych wyników naszego kraju w konkursie, tylko zaprocentowało. Dziś Klepko, bo tak naprawdę ma na nazwisko artystka, wydaje hit za hitem, jest twarzą popularnej kampanii, ogrywa największe festiwale w Polsce i od kilku lat zasiada w jury formatu "The Voice Kids". Wokalistki nie dotknęła nawet fala zmian w Telewizji Polskiej.

Cleo ma zaskakujące hobby

Historia Cleo jest bardzo motywująca. Wokalistka już kiedyś w rozmowie z Eską wspominała, że przez brak pieniędzy czy dostępu do stylistów, wszystko musiała robić sama. Joanna nawet za kulisami Eurowizji nie mogła liczyć na wsparcie profesjonalistów.

To były takie czasy, że ja nawet nie miałam sztabu beauty! Sama się ogarniałam, sama uszyłam sobie strój - tę spódniczkę. Było skromnie, ale wesoło i tak nas właśnie zapamiętano. Na wesoło - mówiła.

Okazuje się, że jako dziecko Cleo marzyła o uczęszczaniu do szkoły artystycznej. Niestety, nie było jej na to stać. Gwiazda po latach spełnia jednak swoje marzenie z dzieciństwa i realizuje na innym polu niż muzyka. Umiejętnościami koleżanki po fachu w zakresie makijażu zachwycała się nawet Doda

Cleo w "The Voice Kids": Gdybym miała dzieci i męża, to byście się o tym nie dowiedzieli!

Cleo o trudnych początkach. "Nie było mnie stać..."

Cleo jest wielką inspiracją dla dzieci biorących udział w "The Voice Kids" i nie tylko. Artystka zdobyła się na szczere wyznanie w mediach społecznościowych i opowiedziała o przykrych doświadczeniach z dzieciństwa. Posiadająca dziś nieprzeciętne zdolności w dziedzinie makijażu piosenkarka zamieściła w sieci nagranie, w którym poinformowała o niełatwym starcie i niemożności realizacji swoich pasji w związku z ograniczonymi funduszami.

Jak byłam dzieckiem, nie było mnie stać na szkołę artystyczną... Dzięki ciężkiej pracy stać mnie dzisiaj na to, żeby rozwijać się artystycznie i inwestować w siebie. Czuję wdzięczność - poinformowała, prezentując popularną paletę z cieniami do powiek.

Fani w komentarzach wyrazili wdzięczność wobec Cleo za podzielenie się przez nią tą historią. Pewnie niejednej osobie dała ona kopa do działania.