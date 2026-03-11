Marta Nawrocka zachwyciła kreacjami podczas spotkania z parą królewską. Przypominała księżną Kate

Szwedzka para królewska w Polsce. Marta Nawrocka powitała gości w burgundowej stylizacji

We wtorek w naszym kraju rozpoczęła się trzydniowa, oficjalna wizyta króla Szwecji Karola XVI Gustawa oraz jego żony, królowej Sylwii. To historyczne wydarzenie, ponieważ monarcha odwiedza Polskę po raz pierwszy od piętnastu lat. Dostojnych gości z najwyższymi honorami przywitała głowa państwa, prezydent Karol Nawrocki, któremu towarzyszyła małżonka, Marta Nawrocka.

Marta Nawrocka zadbała o nienaganny wizerunek, dopasowując swój ubiór do rangi tego wyjątkowego spotkania. Początkowy etap wizyty szwedzkich monarchów upłynął pod znakiem szykownej, burgundowej garderoby pierwszej damy. Założyła ona gustowny płaszcz o rozszerzanym kroju, który do złudzenia imitował sukienkę. Warto zauważyć, że po podobne rozwiązania krawieckie regularnie sięga brytyjska księżna Kate, powszechnie uznawana za absolutną ikonę stylu na królewskich dworach.

Zewnętrzne okrycie skrywało idealnie dopasowany kolorystycznie zestaw, w skład którego wchodził klasyczny żakiet połączony z rozkloszowaną spódnicą. Szykowny wygląd Marty Nawrockiej uzupełniał tradycyjny toczek na głowie. Tego typu eleganckie nakrycia głowy stanowią w zasadzie nieodłączny element formalnego dress codu podczas najważniejszych uroczystości z udziałem europejskich rodzin królewskich.

Marta Nawrocka na uroczystym obiedzie. Lazurowa suknia z długimi rękawami przykuła uwagę

Garderoba żony prezydenta regularnie staje się obiektem ożywionych dyskusji w mediach. Nie tak dawno szeroko komentowano jej odważną, czarną kreację założoną na tradycyjne spotkanie noworoczne z korpusem dyplomatycznym. Wówczas pierwsza dama postawiła na delikatnie prześwitujący materiał w rejonie ramion i dekoltu, co nadawało strojowi zwiewności, podczas gdy nietuzinkowe rękawy wykończone falbanami skutecznie urozmaicały dość konserwatywny fason.

Również strój przygotowany na wieczorny bankiet ze szwedzką parą królewską na długo zapadnie w pamięć obserwatorom. Marta Nawrocka na uroczystym obiedzie przypominała największe gwiazdy kina, prezentując się w przylegającej do ciała, lazurowej sukni maxi. Największe zainteresowanie budziły niezwykle oryginalne, sięgające ziemi rękawy z głębokimi pęknięciami, a także bardzo nietypowo i odważnie poprowadzona linia dekoltu.

