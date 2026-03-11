Wani podbiła TikToka coverem Pezeta. Teraz wystąpiła w Must Be The Music. Wszyscy czekali na jedno

Głos, który podbił media społecznościowe, teraz usłyszymy na wielkiej scenie popularnego talent show. Wanesa Adamska, znana w sieci jako Wani, to młoda i niezwykle utalentowana wokalistka, która zyskała ogromną popularność dzięki autorskiej aranżacji hitu Pezeta "Dom nad wodą". Nagranie w błyskawicznym tempie stało się viralem, a o artystce zaczęło być głośno. Teraz Wani postanowiła pójść o krok dalej i razem ze swoim zespołem Fluid stanęła na castingowej scenie programu "Must Be The Music". To, co tam się wydarzyło, na długo zapadnie w pamięć widzów i jurorów.

Czytaj także: Powrót "Must Be The Music". Przypominamy najlepszych uczestników poprzedniej edycji. Pamiętacie, kto wygrał?

Wani podbiła Tik Toka, teraz czas na Must Be The Music

Zespół Fluid na swój castingowy występ wybrał wyjątkowy utwór. Muzycy zaprezentowali piosenkę zatytułowaną "Było miło", która jest owocem współpracy Wani z jednym z najbardziej cenionych artystów w Polsce - Igorem Herbutem z zespołu LemON. Jurorzy od pierwszych dźwięków byli pod ogromnym wrażeniem. Szczególnego entuzjazmu nie kryła Natalia Szroeder, która przyznała, że doskonale zna ten kawałek i często słucha go w samochodzie.

To jest bardzo dobra popowa, sprawnie napisana piosenka i też bardzo sprawnie zaśpiewana. Ja ją bardzo lubię! - powiedziała zachwycona jurorka.

Twardy góral i łzy w studiu! Sebastian Karpiel-Bułecka poruszony występem uczestników w "Must Be the Music"

Na tym jednak nie koniec komplementów. Występem poruszony był również Dawid Kwiatkowski, który po zakończeniu piosenki miał do wokalistki specjalną prośbę. Chciał na żywo usłyszeć fragment coveru, który przyniósł jej tak wielką sławę.

Waniu, czy ja mógłbym od ciebie uzyskać taki mały fragment „Domu Nad Wodą”? – zapytał.

Oczywiście wokalistka spełniła jego prośbę, a na scenie ponownie rozbrzmiały dźwięki utworu, który podbił serca milionów internautów.

Kim jest Wani i zespół Fluid? To oni podbili serca internautów!

Choć największą rozpoznawalność zdobyła Wanesa, na scenie towarzyszy jej zespół Fluid. To grupa przyjaciół, których połączyła wspólna pasja do muzyki. Grają razem od 2022 roku, tworząc zgrany i energetyczny kolektyw. W skład zespołu, oprócz wokalistki Wani, wchodzą: Patryk Kuzia i Dariusz Kowal na gitarach, Damian Rumbuć na gitarze basowej, Przemysław Kaweński na instrumentach klawiszowych oraz Grzegorz Kurpiel na perkusji.

Jak sami członkowie grupy podkreślają, nazwa Fluid ma kojarzyć się z dobrą energią i płynnością, a ich głównym celem jest tworzenie muzyki, która przekracza granice i łączy ludzi. Ich występ w Must Be The Music z pewnością udowodnił, że mają na to ogromny potencjał. Czy uda im się podbić polską scenę muzyczną? Po takiej reakcji jurorów wszystko jest możliwe