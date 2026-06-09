Madonna ma dość nagrywania koncertów. "Odłóżcie te pie*rzone telefony i zjednoczcie się"

Już tylko dni dzielą nas od premiery najnowszej płyty Madonny. Artystka zapowiedziała kontynuację wydanego w 2005 roku krążka "Confessions on a Dance Floor", z którego pochodzą wielkie hity "Hung Up" i "Sorry". Widząc zachodzące na rynku muzycznym zmiany, ikona pokolenia MTV zrezygnowała z nakręcenia standardowych teledysków i zamiast nich zaprezentowała 10-minutowy film, w którym użyto fragmentów sześciu utworów z nadchodzącego longplaya "Confessions II". W produkcji udział wzięła plejada gwiazd, m.in. Kate Moss, Julia Garner oraz Sabrina Carpenter, z którą wokalistka nagrała singiel "Bring Your Love" i z którą dzieliła scenę na festiwalu Coachella. Podczas premiery "Confessions - The Film" Madonna powróciła wspomnieniami do tego ważnego dla niej momentu i zganiła publiczność, która - zamiast cieszyć się chwilą i bawić - rejestrowała każdą sekundę koncertu za pośrednictwem telefonów komórkowych.

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Madonna ma dość telefonów na koncertach

Jak podaje serwis "Variety", Madonna niepochlebnie wypowiedziała się na temat uczestników koncertów, którzy nagrywają każdą sekundę show, zamiast cieszyć się nim i dać ponieść emocjom.

Przyszłam na ten świat, aby działać, a nie być obserwatorem – powiedziała publiczności podczas premiery nowego filmu.

Artystka podkreśliła, że "głębokie, plemienne doświadczenie" podczas występu z Sabriną Carpenter na tegorocznej Coachelli zostało zrujnowane, ponieważ zamiast twarzy uczestników wydarzenia, widziała morze telefonów komórkowych.

Odłóżcie swoje cholerne telefony i zjednoczcie się - rzuciła.

To nie pierwszy raz, kiedy Madonna buntuje się przeciwko używaniu telefonów komórkowych podczas swoich koncertów. Gdy w 2019 roku rozpoczęła trasę koncertową "Madame X Tour", w teatrach, w których grała, obowiązywał zakaz rejestrowania obrazu i dźwięku. Fani, którzy odwiedzali obiekty, musieli schować telefony i zegarki do specjalnych pokrowców.