Szwedzka księżniczka tworzy serial dla dzieci. "Chce robić coś więcej"

W 2013 roku księżniczka Magdalena wyszła za mąż za amerykańskiego biznesmena Christophera O'Neilla i wraz z nim wyjechała na stałe do USA. Nieco ponad dekadę później para wraz z trójką dzieci przeprowadziła się z powrotem do Szwecji, gdzie żyje na uboczu, ale cieszy się wraz z resztą rodziny królewskiej powszechną sympatią. Księżniczka nie ukrywa pasji do wspierania dzieci i właśnie na jaw wyszedł jej nowy projekt z tym związany.

ZOBACZ TEŻ: Nie żyje Michael Keating. Gwiazdor "EastEnders" i "Blake’s 7" miał 79 lat

Księżniczka Magdalena twórczynią serialu dla dzieci

Młodsza z dwóch córek pary królewskiej w Szwecji ma w zawodowym dorobku między innymi jazdę konną, a dokładnie - profesjonalnie trenowane skoki przez przeszkody. Niedawno uruchomiła linię kosmetyków na zdrową cerę, ale nigdy nie kryła się z miłością do najmłodszych. Napisała już teksty dla dzieci i sama jest mamą dwóch córek i syna. Teraz księżniczka Magdalena ma na głowie kolejny projekt.

Platforma SkyShowtime przekazała, że 43-latka - pod nazwiskiem Madeleine Bernadotte - odpowiada za serial dla dzieci "Hidden Islands". Edukacyjna produkcja na temat ochrony przyrody ma liczyć siedem 20-minutowych odcinków i ukazać się jesienią 2026 roku. W fabule - chyba nieprzypadkowo - pojawi się troje głównych bohaterów. Drugą osobą stojącą za serialem jest Karini Gustafson-Teixeira, związana z fundacją królowej Sylwii autorka, która razem z księżniczką napisała w 2019 roku książkę dla dzieci "Stella and the Secret".

"Karini Gustafson-Teixeira i ja zaczęłyśmy rozwijać ten projekt podczas covidu, zainspirowane naszą wspólną miłością do natury, dzieci i opowiadania historii. Naszym celem było stworzenie animacji, która wywoła poczucie przygody, jednocześnie przynosząc ważne lekcje o zrównoważonym rozwoju, przetrwaniu i opiece nad planetą. To wspaniałe widzieć, jak ta historia teraz trafi do wielu dzieci" - przekazała księżniczka prasie.

Quiz: pary królewskie w Europie Pytanie 1 z 10 Poniższa para królewska urzęduje w: Belgii Hiszpanii Luksemburgu Następne pytanie

Szwedzka rodzina królewska blisko ludzi

Według regularnie prowadzonych badań Szwedzi konsekwentnie darzą swoich royalsów sympatią i zaufaniem. Od 55 do 65% społeczeństwa popiera monarchię, ale tylko 15-25% mieszkańców kraju otwarcie deklaruje, że chciałoby wprowadzić republikę. Przyszłość dla rodziny królewskiej maluje się jeszcze lepiej: następczyni tronu, 48-letnia księżniczka Victoria, cieszy się rekordową sympatią według sondaży, przebijając zdecydowanie swoich rodziców. Jej młodsza siostra, wspomniana Magdalena, zdecydowanie straciła zaufanie kraju, kiedy po ślubie wyjechała na Florydę i odkładała decyzję o powrocie. Od chwili przeprowadzki do Sztokholmu w 2024 roku cieszy się jednak rosnącym zainteresowaniem oraz uznaniem za działalność dobroczynną. Jak przekazali informatorzy z rodziny królewskiej, serial dla SkyShowtime to znak, że księżniczka "chce robić coś więcej" dla dzieci na świecie.