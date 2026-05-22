Katarzyna Nosowska świętuje 30. urodziny syna. Wokalistka opublikowała wyjątkowe życzenia dla Mikiego

Kamil Polewski
2026-05-22 15:54

W latach 90. Katarzyna Nosowska razem z grupą Hey zdobyła uznanie publiczności w całym kraju. U szczytu popularności urodziła syna, z którym obecnie występuje na jednej scenie i nagrywa podcast. Mikołaj Krajewski obchodzi właśnie 30. urodziny, a najnowszy wpis artystki wywołał wśród internautów mnóstwo śmiechu oraz szczerego wzruszenia.

Ostatnia dekada dwudziestego wieku to wyjątkowy czas dla polskiej branży muzycznej, gdzie ogromne sukcesy odnosiła między innymi formacja Hey. Twarzą tej popularnej grupy jest niepowtarzalna Katarzyna Nosowska, która swoimi autorskimi tekstami oraz scenicznym magnetyzmem błyskawicznie zjednała sobie miliony sympatyków. Powszechnie wiadomo, że zdobywczyni historycznej liczby statuetek Fryderyka utrzymuje bliskie relacje ze swoim potomkiem. Z okazji jego okrągłego jubileuszu piosenkarka opublikowała w internecie bardzo osobisty, ale zarazem zabawny wpis.

Katarzyna Nosowska i Mikołaj Krajewski tworzą zgrany duet. Nagrywają wspólny podcast

W przeszłości popularna wokalistka spotykała się z różnymi artystami, a ze związku z perkusistą Adamem Krajewskim urodziła swoje jedyne dziecko. Mikołaj Krajewski przyszedł na świat 22 maja 1996 roku, gdy cała Polska nuciła największe przeboje formacji Hey. Chłopak dorastał w artystycznym środowisku, przyglądając się z bliska kulisom pracy swoich rodziców oraz zaznajomionych z nimi gwiazd show-biznesu. Obecnie potomek Kasi Nosowskiej świętuje 30. urodziny i regularnie współpracuje ze swoją matką. W 2022 roku szeroko komentowano ich wspólny występ na scenie podczas Top of The Top Sopot Festivalu. Dużą popularność przyniósł im również autorski podcast „Bliskoznaczni”, w którym przeprowadzają ciekawe wywiady ze znanymi postaciami życia publicznego.

Syn piosenkarki kończy 30 lat. Życzenia rozbawiły i wzruszyły fanów

Z okazji okrągłego jubileuszu Katarzyna Nosowska udostępniła w mediach społecznościowych bardzo nieszablonowy post adresowany do swojego dziecka. Obserwatorzy natychmiast zwrócili uwagę na specyficzny humor wokalistki i żywo reagowali w komentarzach, chwaląc jednocześnie niezwykle poruszające słowa skierowane bezpośrednio do solenizanta.

"Jeszcze nie schudłam po ciąży, a Mikołaj dziś kończy 30 lat. Żyj Synu życie, z szacunkiem do sekund opadających na cyferblat, nie bój się, zerknij czasem w lustro i pomyśl jak cenny i dobry człowiek mieszka w odbiciu" - napisała Nosowska w sieci.

