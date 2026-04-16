Pierwsze polskie truskawki już są w sklepach. Tak odróżnisz je od tych importowanych z zagranicy

W sklepach pojawiły się już pierwsze polskie truskawki, a ich wyjątkowy smak i aromat to efekt sprzyjającego klimatu.

Polskie truskawki są niezwykle aromatyczne i słodkie. Nic dziwnego, że chętnie po nie sięgamy.

Sprawdź, jak odróżnić produkt polski od importowanych owoców.

Polskie truskawki cieszą się zasłużoną renomą nie tylko w kraju, ale i za granicą. Ich wyjątkowy smak, aromat i konsystencja są efektem sprzyjającego klimatu, żyznych gleb oraz tradycji uprawy. Często są bardziej słodkie, mniej wodniste niż ich zagraniczne odpowiedniki. Ponadto, wybierając polskie owoce, wspieramy lokalnych rolników i skracamy łańcuch dostaw, co przekłada się na świeżość i mniejszy ślad węglowy. W sklepach, na straganach i targowiskach, oprócz tych importowanych np. z Hiszpanii czy Grecji, pojawiły się już pierwsze polskie truskawki. Często jednak zdarza się, że trudno nam odróżnić krajowy produkt, o tych importowanych z zagranicy. Podpowiadamy, jak sprawdzić, czy kupiliście truskawki z Polski.

Jak odróżnić polskie truskawki od importowanych?

Choć sprawdzenie kraju pochodzenia owoców na etykiecie to najbardziej oczywisty i niezawodny sposób, to zdarza się, iż nawet te, które na opakowaniu mają wyraźnie zaznaczony "Kraj pochodzenia Polska" lub "Produkt Polski", to do opakowań trafiają truskawki z importu. Jednak polskie truskawki można łatwo odróżnić od tych z innych krajów po wyglądzie i kształcie. Polskie truskawki często mają nieco bardziej nieregularny kształt, są mniej "idealne" i symetryczne. Mogą być różnej wielkości w jednym opakowaniu. Truskawki importowane (szczególnie te z Hiszpanii czy Grecji, które często pojawiają się wcześniej) bywają bardziej jednolite pod względem rozmiaru i kształtu, często są większe i bardziej stożkowate. Wynika to z odmian uprawianych pod kątem transportu i dłuższego przechowywania. Polskie truskawki mają zazwyczaj intensywny, głęboki czerwony kolor, często z jaśniejszą obwódką przy szypułce. Ich barwa jest jednolita, a nie tylko powierzchowna. Truskawki importowane, zwłaszcza te zbierane przed pełną dojrzałością (aby lepiej zniosły transport), mogą być jaśniejsze, bardziej koralowe lub mieć nierównomierny kolor, z jaśniejszymi plamami. Polskie truskawki poznasz także po zapachu! Powinny mieć intensywny, słodki, charakterystyczny truskawkowy zapach, który unosi się wokół nich. Już samo zbliżenie nosa do koszyczka powinno być przyjemnością. Truskawki importowane często są niemal bezwonne lub ich zapach jest bardzo słaby i mało intensywny. Wynika to z tego, że były zbierane niedojrzałe i dojrzewały w transporcie, tracąc część aromatu. Szypułki to kolejny element, po którym rozpoznasz polskie truskawki. Krajowe owoce mają zazwyczaj świeże, zielone, jędrne szypułki i liście, co świadczy o niedawnym zbiorze. Truskawki importowane mogą mieć nieco bardziej zwiędłe, pożółkłe lub suche szypułki i listki, co jest efektem dłuższego czasu transportu i przechowywania.

Ile obecnie kosztują polskie truskawki?

Truskawki, które trafiły do sprzedaży to odmiany, które były wyhodowane w warunkach szklarniowych. Ich cena jest dość wysoka, gdyż waha się od 35-45 zł za kg. Cena to kolejny czynnik, po którym możemy rozpoznać produkt polski. Importowane owoce są znacznie tańsze, a ich cena waha się od 12-18 zł za kg.

