Kasia Klich i jej wielki powrót. Artystka wydała pierwszy album od kilkunastu lat. Pamiętacie "Lepszy model"?

Wokalistka, która ukończyła Akademię Muzyczną w Katowicach, rozpoczęła zawodową karierę w latach 90., jednak musiało minąć kilka lat, nim podbiła polską scenę muzyczną wczesnych lat "dwutysięcznych". Po fali sukcesów Kasia Klich zniknęła z radarów i choć od czasu do czasu prezentowała nowości - zajęło jej niemal dwadzieścia lat, by wydać premierowy, autorski album.

Kasia Klich - "Lepszy model" i kolejne sukcesy

Piosenkarka zadebiutowała jako solistka singlem "Lepszy model" z 2002 roku, który szturmem podbił polskie rozgłośnie radiowe. Niemałym sukcesem był też pierwszy album o tym samym tytule, po którym Kasia Klich odebrała Fryderyka w kategorii "nowa twarz fonografii". W kolejnych latach artystka wydawała kolejne przeboje, występowała na największych polskich festiwalach i w preselekcjach do Eurowizji. Wysoko notowane były albumy "Kobieta-szpieg" i "Zaproszenie", a także - popularna "Porcelana" z 2008 roku. Ale co dalej?

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Wokalistka wraca po latach

Kasia Klich wcale nie zniknęła na 18 lat. Wydawała single, a także albumy czerpiące z twórczości Wisławy Szymborskiej. Jej największym wsparciem i zarazem stałym współpracownikiem w pracy jest mąż - Yaro, z którym jest związana od ponad ćwierć wieku. Teraz nastał czas na pierwszy autorski album Kasi Klich od 2008 roku.

- Większość wciąż kojarzy mnie z jednym przebojem, co bywa męczące. Oczywiście nie wstydzę się tej piosenki - od lat daje mi co jeść - ale fajnie, że przy okazji nowych rzeczy ludzie odkrywają też moją twórczość z ostatnich lat - powiedziała wokalistka w niedawnej rozmowie z serwisem "Interia Muzyka".

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"Cytrynowy stół". Klich sama napisała teksty

Premierowy album nosi tytuł "Cytrynowy stół". Jak opowiedziała sama Kasia Klich, sama napisała teksty do nowych piosenek, a do jednej z nich - zatytułowanej "Cykuta" - zaprosiła Katarzynę Nosowską. Artystki są od dawna zaprzyjaźnione, więc nic dziwnego, że ikoniczna wokalistka zespołu Hey zgodziła się na udział.

- Przy tej płycie w całości pisałam teksty sama - piosenki z wierszami Szymborskiej to była szlachetna, poważna materia, do której serdecznie odsyłam, ale tutaj musiałam być absolutnie szczera. Śpiewam o tym, co leży mi na wątrobie. To nie zawsze są dosłowne historie z mojego życia - wyznała powracająca Klich w przytoczonym już wywiadzie.

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