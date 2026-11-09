Brały udział w jednej edycji "TzG". Syta odpowiedziała Kaczorowskiej!

Jesienna edycja "Tańca z Gwiazdami" budzi wiele emocji. W formacie, mimo że przed nami już ćwierćfinał, pozostało wciąż sześć par. Jeden z duetów walczących o przejście dalej i otrzymanie Kryształowej Kuli tworzą Daria Syta-Grobelna i Jasper Sołtysiewicz.

Agnieszka Kaczorowska o "Tańcu z Gwiazdami"

Podczas przygotowań do kolejnego, przełożonego na kolejny tydzień ze względu na żałobę narodową odcinka show, Syta-Grobelna odniosła się do słów Agnieszki Kaczorowskiej, swojej koleżanki z parkietu. Znana z "Klanu" mistrzyni tańca w rozmowie z Małgorzatą Rozenek-Majdan stwierdziła, iż trwająca obecnie edycja jest słaba pod względem tanecznym.

Bardzo lubię ten program, uważam, że to jest bardzo fajny program, tylko problem polega na tym, że dla mnie jest już tam za mało tańca. Jestem człowiekiem tańca, ja zawsze będę broniła tańca, będę chciała, żeby było jak najwięcej tańca, bo jeżeli mamy program taneczny, dla mnie powinno być to o tańcu. (...) Ta edycja jest moim zdaniem słaba tanecznie. Tam się dzieje jak zwykle dużo - jedni lepiej, drudzy gorzej, jest tam ciągle rotacja, ale gdyby sobie porównać ostatnie cztery edycje, to jest to najsłabsza tanecznie edycja - wyznała.

Kaczorowska i Rogacewicz nie zgadzają się też z narracją, że izolowali się od pozostałych uczestników tanecznego show. Co na to Daria Syta-Grobelna, która przecież brała udział w tej samej edycji, co duet odpowiedzialny za spektakl "Siedem"? Tancerka dobrze wspomina współpracę z Agnieszką.

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna podczas prób przed ćwierćfinałem

Syta-Grobelna odpowiada Kaczorowskiej

Gdy Agnieszka Kaczorowska tańczyła z Marcinem Rogacewiczem, Daria Syta tworzyła duet z Aleksandrem Sikorą. Obie pary ćwiczyły w tym samym miejscu, przez co regularnie na siebie wpadały. Tancerka bardzo dobrze wspomina ich treningi. Jak zdradziła, niejednokrotnie pomagały sobie na sali.

Ja bardzo dobrze wspominam czas pracy z Agnieszką. Sobie często pomagałyśmy, zerkałyśmy na swoje tańce. Miałam na takie poczucie, że jak jesteśmy razem na sali to jest bardzo fajnie. Ja bardzo lubię Agnieszkę i Marcina. Uważam, że byli świetnym duetem i trzymam za nich kciuki. Słyszałam, że ich spektakl "Siedem" jest naprawdę mocny i bardzo fajny. Jeszcze nie miałam przyjemności go obejrzeć - wyznała przed kamerami.

Tancerka nie zgadza się natomiast z opinią Kaczorowskiej, jakoby trwająca edycja była najsłabszą ze wszystkich.

Ja myślę, że my dużo przeplatamy tańca towarzyskiego. Staramy się, żeby te fragmenty, jak zamkniemy ramę, były długie. Myślę, że mamy dużo tańca w tańcu - podsumowała.