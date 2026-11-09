Magda Oksińska zginęła z rąk zamachowca z Krakowa. Pozostawiła niezwykły autoportret. Tylko spójrzcie!

Magda Oksińska nie żyje. 21-letnia studentka ASP zginęła z rąk zamachowca

Doskonale zapowiadająca się 21-letnia artystka Magda Oksińska rozwijała swój talent pod okiem najlepszych wykładowców na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Informacja o tym, że dziewczyna znalazła się w gronie dziewięciu ofiar śmiertelnych zamachowca, wywołała w internecie falę pełnych żalu i smutku komentarzy. W obliczu śmierci swojej studentki władze uczelni opublikowały oficjalne oświadczenie.

Z ogromnym bólem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o tragicznych wydarzeniach z 7 listopada 2026 roku, które rozegrały się w Krakowie i Ostrowcu Świętokrzyskim. Wśród ofiar jest Magdalena Oksińska, studentka III roku malarstwa naszej Akademii, która zginęła wraz ze swoimi rodzicami. Przepełnia nas żal i poczucie nieodwracalnej straty. Żegnamy Magdę, młodą artystkę, członkinię naszej akademickiej wspólnoty, której życie zostało tak tragicznie przerwane. Jej śmierć pozostawi wśród nas bolesną pustkę.

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Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk, w tych trudnych chwilach skierował swoje myśli ku wszystkim osobom dotkniętym tragedią z 7 listopada. "Łączymy się w bólu z rodzinami ofiar, a także z osobami rannymi i ich najbliższymi. Pamiętamy o każdym, kto dziś mierzy się z cierpieniem, lękiem i zmaga się z dojmującym doświadczeniem straty".

Autoportret Magdy Oksińskiej w krakowskiej galerii. Wyjątkowe dzieło młodej malarki

Młoda malarka Magda Oksińska zostawiła po sobie dorobek artystyczny, w tym własny autoportret, który w obliczu zabójstwa i krakowskiej strzelaniny zyskał zupełnie nowy wymiar. Obraz jest eksponowany w galerii Zofii Weiss, na co zwróciła uwagę inna artystka, Aga Kutylak-Hapanowicz.

Przed chwilą wracałam ze spotkania z przyjaciółkami, na chwilę zapomniałam o tym koszmarze wczorajszym. Nagle w galerii Zofii Weiss zobaczyłam autoportret Magdy Oksińskiej, przewiązany żałobną wstążką... Obraz siostry tego, kto strzelał w Krakowie i ją też zastrzelił, i ona już nic nie namaluje, takie dobre malarstwo (...) - napisała na swoim facebookowym profilu.

Obdarzona dużym talentem Magdalena świetnie odnajdywała się w świecie sztuki i zdążyła już zaprezentować swoje prace podczas pierwszej własnej wystawy. Namalowany w ubiegłym roku autoportret ma obecnie na stronie internetowej galerii status dzieła niedostępnego.

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