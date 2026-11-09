Synowa Anny Dymnej uczyła Magdę Oksińską. O zamachu w Krakowie: "Dlaczego nikt niczego nie zauważył?"

Anna Dymna w poniedziałek, 9 listopada 2026 roku, gościła na antenie TVN24 w programie "Tak jest!". Artystka odniosła się do wstrząsających wydarzeń w Krakowie, które rozegrały się dwa dni wcześniej. Ponieważ aktorka jest od zawsze silnie związana ze stolicą Małopolski, sobotni dramat wywarł na niej ogromne wrażenie.

Anna Dymna o zamachu w Krakowie

Ludzie czasem są przesądni, ale ja po prostu mam to miasto. To tutaj się wychowałam, tutaj nauczyłam się odwagi. Kocham to miejsce. Kiedy rozległy się strzały, poczułam się tak, jakby ktoś zgwałcił kogoś najbliższego z mojej rodziny. Tak jakoś dziwnie to czuję i nie umiem o tym mówić. (...) Wielu moich przyjaciół było wtedy na tym rynku, a ja się dowiedziałam o wszystkim od mojego syna. Później dzwonili do mnie różni ludzie, bo bali się, że ja też tam byłam. I właściwie przez przypadek nie byłam.

Anna Dymna komentuje zachowanie Michała Oksińskiego

Brutalne działania 24-letniego Michała Oksińskiego są dla artystki całkowicie niezrozumiałe. Sprawa jest dla niej tym bardziej dotkliwa, że bliscy aktorki mieli styczność z zamordowaną Magdą Oksińską, która była siostrą napastnika.

Prowadząca program zapytała swojego gościa o samego sprawcę, który zmarł w szpitalu w poniedziałek, 9 listopada 2026 roku. Anna Dymna powstrzymała się od jednoznacznego oceniania Michała Oksińskiego. Zaznaczyła, że na ten moment wciąż brakuje pełnej wiedzy na temat dokładnych okoliczności tego dramatu.

Wie pani co? Proszę nie mówić więcej, bo ja za mało wiem. Ja prowadzę taki program, gdzie rozmawiam z ludźmi zaburzonymi psychicznie. Nie wyobrażam sobie, że on był normalny, ale naprawdę, ja za mało wiem, mimo że na przykład moja synowa uczyła jego siostrę. (...) Nie wiem, co się stało z tym chłopcem, dlaczego nikt niczego nie zauważył. Mi jest zawsze takich złych ludzi żal, że są tacy źli. Mam nadzieję, że nie był sterowany przez nikogo i że to jest choroba... .

Synowa Anny Dymnej uczyła zamordowaną Magdę Oksińską

Słowa te potwierdzają, że rodzina gwiazdy miała pośredni kontakt z krewnymi 24-letniego napastnika. Mimo tej relacji artystka nie potrafiła wskazać, co dokładnie pchnęło młodego mężczyznę do wywołania tak wielkiej tragedii.

Rozmówczyni TVN24 wskazała również na inne niepokojące zjawisko towarzyszące tej sprawie. Wyraziła zdziwienie faktem, że część osób wykorzystuje ten dramat do wzajemnego atakowania się i prowadzenia sporów. Jednocześnie artystka skierowała wyrazy wdzięczności w stronę ratujących rannych lekarzy oraz bohaterskich policjantów. W jej ocenie interweniujący funkcjonariusze zasłużyli na wyjątkowe docenienie, w tym na przyznanie im tytułu honorowych mieszkańców Krakowa.

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