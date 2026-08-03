Strzały z wiatrówki w Zambrowie. 38-latek uszkodził samochody, bo dzieci nie mogły spać

Strzelanina z wiatrówki na osiedlu w Zambrowie

Sytuacja miała miejsce około północy w nocy z 28 na 29 lipca 2026 roku na terenie jednego z zambrowskich osiedli. Z balkonu jednego z budynków oddawano strzały z broni pneumatycznej w stronę poruszających się po drodze pojazdów. W wyniku tego działania uszkodzone zostały dwa samochody. Osoby pokrzywdzone w tym zdarzeniu wyceniły powstałe szkody na łączną kwotę 12 000 zł.

Zatrzymanie 38-latka i nietypowe tłumaczenie sprawcy

Funkcjonariusze prowadzący czynności w tej sprawie ustalili tożsamość i zatrzymali podejrzewanego mężczyznę. Okazał się nim 38-letni mieszkaniec miasta, który podczas przesłuchania wyjaśnił powody swojego zachowania. Mężczyzna twierdził, że strzelał do aut, ponieważ hałas generowany przez ruch uliczny nie pozwalał jego dzieciom zasnąć. Mundurowi przedstawili mu dwa zarzuty dotyczące zniszczenia mienia.

Kara za zniszczenie mienia i apel policji w Zambrowie

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego za zniszczenie mienia sprawcy grozi kara więzienia od 3 miesięcy do 5 lat. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie zwracają się z prośbą do wszystkich osób, których mienie mogło zostać uszkodzone w wyniku tego zdarzenia, o kontakt z jednostką. Złożenie zawiadomienia przez kolejnych poszkodowanych pozwoli funkcjonariuszom na ustalenie pełnego zakresu szkód wyrządzonych przez 38-latka. Każda informacja przekazana mundurowym może mieć duże znaczenie dla toczącego się postępowania.

Źródło: Policja.pl