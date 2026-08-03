Ariana Grande znika ze sceny po fali kontrowersji wokół wyglądu. Afera po teledysku do "petal"

31 lipca ukazał się najnowszy teledysk piosenkarki, której wygląd już od wielu miesięcy budził niepokój wśród fanów. Zdecydowanie wychudzona zdaniem wielu osób Ariana Grande po kolejnej fali komentarzy na ten temat podjęła mocne kroki: zarządziła przerwę w karierze. Szczegółów wycofania się z życia publicznego nie przekazała jednak osobiście.

Ariana Grande wydała "petal". Teledysk poruszył fanów

Piosenkarka opublikowała ósmy w karierze album, zatytułowany "petal". Amerykańska gwiazda legitymująca się bardzo bogatym doświadczeniem zawodowym - zarówno wokalnym, jak i aktorskim - powróciła też do koncertowania. Wszystko odbyło się jednak w cieniu kontrowersji dotyczących jej utraty wagi. Szczególne emocje wzbudził opublikowany w miniony piątek teledysk do tytułowego singla "petal". Po jego premierze rozpoczęła się kolejna fala uwag ze strony zmartwionych wyglądem Ariany Grande fanów. Przypomnijmy, że swoją opinię dotyczącą ewidentnie niepokojącego stanu artystki wyraziła chociażby Doda w rozmowie z Eską.

Gwiazda robi sobie przerwę

Jak zareagowała 33-letnia artystka? Informator magazynu "People" z otoczenia Grande wyjawił, że gwiazda postanowiła zrezygnować z pracy na pewien czas. Po spektakularnym zakończeniu na początku września trasy koncertowej "Eternal Sunshine" planuje przerwę, której powodem jest "niekończąca się ocena" ze strony opinii publicznej.

"Nie może się doczekać skończenia trasy i zrobienia tego w wielkim stylu, zdrowo i szczęśliwie, a potem wzięcia mocno zasłużonej przerwy od widocznej dla opinii publicznej pracy i występów, które doprowadziły do niekończącej się i dalej trwającej obserwacji" - czytamy w wypowiedzi przedstawiciela, która jeszcze bardziej zaniepokoiła fanów.

20

Zmiana planów także na 2027. Ariana Grande nie zagra w musicalu

Przerwa zdecydowanie wpłynie na kalendarz piosenkarki w kolejnych miesiącach. W listopadzie br. do kin ma trafić nagrana już komedia "Focker-in-Law", kolejna część serii "Poznaj moich rodziców", gdzie Ariana Grande pojawiła się u boku m.in. Roberta De Niro. Premiera odbędzie się zgodnie z planem, jednak w świetle nowych informacji nie wiemy, czy piosenkarka weźmie udział w oficjalnych pokazach czy kampanii promocyjnej. Z całą pewnością Ariana Grane nie zagra natomiast w londyńskim musicalu "Sunday in the Park with George". Jej występ u boku Jonathana Baileya był zapowiadany jako jedno z najważniejszych wydarzeń branży w 2027 roku.

Sonda Na koncert której z piosenkarek najchętniej byś się wybrał? Beyonce Rihanna Taylor Swift