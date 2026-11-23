„Hotel Paradise 13” z wieloma nowościami i dwiema prowadzącymi

Emisja trzynastego sezonu programu „Hotel Paradise” rozpoczęła się 29 sierpnia 2026 roku i od razu zaskoczyła oglądających bezprecedensowymi rozwiązaniami. Dwa premierowe odcinki wyemitowano jednocześnie na głównym kanale TVN oraz w stacji TVN7, natomiast dalsze losy mieszkańców hotelu można było śledzić w Siódemce od poniedziałku do czwartku o godzinie 20.00, a także na platformach Player i HBO Max.

W tej odsłonie show po raz pierwszy zdecydowano się na zaangażowanie dwóch prowadzących w ramach jednej edycji. Na początku gospodynią była powracająca do formatu Klaudia El Dursi, po której pałeczkę przejęła Edyta Zając. Widzowie ponownie zobaczyli znane elementy programu, w tym Rajskie Rozdania, Pandorę, powracające Rajskie Wyrocznie oraz finałową Ścieżkę Lojalności, na której główna wygrana wzrosła do 200 tysięcy złotych. Zupełną nowością dla graczy okazało się natomiast kryjące rozmaite nagrody Rajskie Tableu.

Obecnie na Karaibach trwają już zdjęcia do dwóch następnych odsłon programu, które trafią na ekrany w 2027 roku.

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Kto wygrał „Hotel Paradise 13”? Wyniki głosowania uczestników

W ścisłym finale 13. edycji „Hotelu Paradise” znalazły się dwa duety. Natalia i Kacper zapewnili sobie udział w ostatecznym starciu dzięki zwycięstwu w zadaniu. Drugi finałowy skład, który stworzyli Karolina i Michał, został wybrany w trakcie Uberpandory.

„Atmosfera jest fajna, stresuję się, ale obstawiam równą walkę” – oceniła sytuację Natalia.

Tuż przed decydującym rozstrzygnięciem finaliści znaleźli chwilę na relaks, podczas którego twórcy show sprawili im wyjątkowy prezent. Gracze otrzymali tablety umożliwiające wideorozmowy z rodziną, co wywołało u wszystkich ogromne wzruszenie przed zbliżającym się wielkim finałem.

O tym, który duet przeszedł przez Ścieżkę Lojalności, zadecydowali byli mieszkańcy hotelu w głosowaniu:

Filip - Karolina i Michał;

Victoria - Karolina i Michał;

Maja - Natalia i Kacper;

Patryk - Karolina i Michał;

Fifi - Natalia i Kacper;

Wiktoria - Karolina i Michał;

Oliwia - Karolina i Michał;

Nadia - Karolina i Michał;

Królik - Karolina i Michał;

Roksana - Karolina i Michał;

Wiktor - Karolina i Michał

Ostateczne głosy:

Karolina i Michał - 9

Natalia i Kacper - 2

Tym samym na Ścieżce Lojalności pojawili się ostatecznie Michał oraz Karolina.

Hotel Paradise 13 - odcinek 45

Finał „Hotelu Paradise 13” i zaskakujący rzut kulą na polu 200 tysięcy złotych

Dalszy przebieg wydarzeń okazał się jednak całkowitym zaskoczeniem. Podczas gdy stojący przez kilkadziesiąt sekund na kolejnych polach Ścieżki Lojalności finaliści słyszeli jedynie komentarze innych uczestników, przed oczami telewidzów wyświetlały się wybrane fragmenty z całego sezonu. Kiedy para dotarła do kwoty 200 000 zł, Karolina ku zdumieniu wszystkich rozbiła złotą kulę.

„W tym momencie pokazałam, jaki mam do siebie ogromny szacunek” – skomentowała swój ruch Karolina.

Zwyciężczyni dodała również, że nareszcie nie musi niczego udawać i mogła w pełni zaprezentować swoją prawdziwą twarz.

„Byłem pewny i dałbym sobie rękę uciąć” – stwierdził zaskoczony Michał.

Triumfatorka wyraziła duże wzburzenie faktem, iż partner próbuje obarczyć ją odpowiedzialnością za taki finał. W trakcie trwania programu wielokrotnie dawała mu do zrozumienia, że jego zachowanie wobec niej jest niewłaściwe. Sam Michał otwarcie przyznał przed kamerami, że Karolina nie jest w jego typie i nie planuje kontynuowania tej znajomości po opuszczeniu hotelu.

„Próbowałeś ją ograć przez cały program, ona zrobiła to tutaj” – skwitowała całą sytuację Nadia.

Niespodziewane zaręczyny w finale „Hotelu Paradise 13”

Ostatni odcinek przyniósł jednak na koniec bardzo radosne wydarzenie, ponieważ Fifi zdecydował się poprosić o rękę swoją partnerkę Wiktorię.

„Przez ostatnie lata wiele się wydarzyło” – wyznał podczas oświadczyn Fifi.

Ten gest kompletnie zaskoczył wszystkich obecnych, a zwłaszcza samą Wiktorię. Wzruszona uczestniczka popłakała się ze szczęścia i przyjęła oświadczyny ukochanego.