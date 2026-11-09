Edyta Górniak załamana tragedią w Krakowie. Dodała emocjonalne wideo. Gwiazda straciła nadzieję

Edyta Górniak jest na co dzień związana z Małopolską. W 2024 roku gwiazda zamieszkała w Krakowie.

To jest mój trzeci powrót do Krakowa. Za każdym razem powody były inne. Pierwszy raz ze względu na prestiżową szkołę, czyli edukację Allana. Drugi raz ze względu na związek, w którym byłam. A teraz ze względu na przyjaźń i moją miłość do pobliskich gór. Najchętniej wróciłabym w same góry, ale dom i okolica, w których mieszkałam, stały się tak popularne, że nie odnalazłabym tam już ciszy - mówiła w "Super Expressie".

Artystka nie przeszła obojętnie obok wydarzeń, jakie miały miejsce w dawnej stolicy Polski. Koncert, który miała zagrać następnego dnia w Toruniu, został odwołany w związku z zaistniałą tragedią i ogłoszeniem żałoby narodowej. Górniak emocjonalnie zareagowała na wieść o zamachu i śmierci niewinnych ludzi. Na jej profilu na Instagramie pojawiło się wideo zza kulis przygotowań do ostatecznie przełożonego widowiska o nazwie Koncert Wolności. Gwiazda opatrzyła je bardzo przejmującym opisem.

TZG EDYTA GÓRNIAK 10.18

Edyta Górniak załamana wydarzeniami w Krakowie

To miał być piękny koncert ku wolności. Edyta Górniak przebywała na próbach do widowiska, gdy dotarły do niej wieści o strzelaninie w Krakowie. Organizatorzy Koncertu Wolności w Toruniu zadecydowali o przeniesieniu go na inną datę, 12 listopada. Edyta Górniak wyznała, że nawet gdyby nie ogłoszono żałoby narodowej i nie zmieniono terminu imprezy, i tak nie byłaby w stanie zaśpiewać. W sieci zamieściła nagranie zza kulis, na którym widzimy ją we łzach.

Zawsze wierzyłam, że muzyka potrafi łagodzić obyczaje i jest po to, żeby przybliżać ludzi do siebie, jednoczyć, uspokajać, dawać nadzieję. Nie czułam żadnej nadziei, nie miałam co ludziom dać, szczerze - powiedziała na udostępnionym nagraniu.

Wideo zostało opatrzone równie emocjonalnym i chwytającym za serce opisem.

W czasach kiedy konflikt goni konflikt, trudno zachować spokój Duszy. I znów, jak przez stulecia, jedynym ukojeniem pozostaje Modlitwa. Łatwo jest być spokojnym w spokojnych czasach. Trudniej zachować równowagę, gdy jesteśmy częścią sztormu. Ale przecież na świecie jest tyle dobra, ile dobra jest w nas, w ludziach. Musimy o tym pamiętać. Jesteśmy Dziełem i Miłością Boga. Wciąż o tym zapominamy, dlatego wypieramy Jego obecność z naszych domów, z naszych myśli i z naszych czynów. Jakże łatwo jest człowieka sprowokować. A chyba jeszcze łatwiej straumatyzować, kiedy nie jest zanurzony w Modlitwie. To my tworzymy Światy. Naszym przekonaniem, naszymi słowami, czynami, naszymi przekleństwami lub Modlitwami. Daleko możemy zajść tylko z Chrystusem w Sercu. Czy to pojmujemy czy nie. Lecz im później to przyjmiemy za prawdę, tym będzie gorzej. Bo potem i tak sami będziemy musieli wszystko posprzątać - napisała.