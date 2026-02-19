Snoop Dogg dostał polską "Pieroguszkę". Polska maskotka i reakcja rapera podbijają sieć

Polska maskotka gwiazdą igrzysk olimpijskich

Zimowe Igrzyska Olimpijskie trwają w najlepsze, a nasi reprezentanci, w tym świetnie dysponowany Kacper Tomasiak, walczą o najwyższe cele. Jednak show w wiosce olimpijskiej niespodziewanie skradł ktoś inny. Mowa o "Pieroguszce" – nieoficjalnej maskotce polskich łyżwiarzy, która błyskawicznie stała się międzynarodowym fenomenem. Pluszowy pieróg towarzyszy naszym sportowcom od początku zmagań, a jego urokowi uległ teraz sam Snoop Dogg. Amerykański raper, który pełni funkcję specjalnego korespondenta, nie krył entuzjazmu.

Warto zaznaczyć, że za tym sympatycznym gadżetem stoi wyjątkowa historia. Pluszaki są dziełem katowickiej Spółdzielni Socjalnej Honolulu i powstają dzięki pracy osób z niepełnosprawnościami. Gdy tylko świat usłyszał o Pieroguszce, zamówienia zaczęły spływać z każdego zakątka globu, a zapasy wyprzedały się na pniu. Nic dziwnego, że i amerykański gwiazdor zapragnął przytulić polski specjał.

Snoop Dogg pozuje z polskim prezentem

Legenda hip-hopu nie musiała czekać na nową partię produkcyjną. Snoop Dogg spotkał się z polską delegacją, w której skład weszli łyżwiarze Julia Szczecinina i Michał Woźniak oraz prezeska Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego, Magdalena Tascher. To właśnie z ich rąk Snoop odebrał swój własny egzemplarz "Pierogini". Swoją "Pieroguszkę" otrzymała też Martha Stewart. Spotkanie uwieczniono na nagraniu, które opatrzono wymownym opisem.

Kiedy ikony spotykają ikony. Drużyna łyżwiarzy figurowych z Polski podarowała Snoopowi i Marcie uroczą pluszową zabawkę, która wzbudziła ogromne zainteresowanie podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich - napisano pod nagraniem.

Kulisy tego wydarzenia są równie fascynujące. Jak zdradziła w rozmowie z Interią Magdalena Tascher, inicjatywa wyszła bezpośrednio od amerykańskiej telewizji. Polską kadrę zaproszono do studia NBC Sports na placu Duomo, gdzie na naszych reprezentantów czekali Snoop Dogg oraz Martha Stewart. Atmosfera była luźna, a gwiazdy z szerokimi uśmiechami pozowały do zdjęć, które momentalnie stały się viralem.

Tego nie było w naszym bingo - Pierogini trafiła do Snoop Dogga [...] Snoop pytał nawet kiedy łyżwiarze wykorzystają jego muzykę w swoich programach! - przekazano na Instagramie polskiej reprezentacji.

