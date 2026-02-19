Byliśmy w muzeum Dody. No, prawie. Tylko spójrzcie na to, co przygotowała!

Muzeum Wojska Polskiego stało się na moment muzeum Dody, a przynajmniej jego część. Wszystko to na potrzeby pokazu serialu Prime Video poświęconego jednej z największych gwiazd polskiej estrady. Od chwili swojego fonograficznego debiutu w 2002 roku dla Dody równie ważne, co zmiany w brzmieniu nagrywanej muzyki, były zmiany wizerunkowe. Podczas każdego ze swoich występów - nieważne, czy to na trasie, czy podczas któregoś z festiwali - artystka zawsze serwowała inne looki, o których później rozpisywały się media. Niektóre z nich, jak chociażby słynne futerko Gucci czy kostium z kryształami Swarovskiego, w którym śpiewała "O mnie się nie martw" na festiwalu w Sopocie, przeszły do historii. Teraz fani piosenkarki, jej znajomi z branży i dziennikarze mieli okazję zobaczyć najbardziej kultowe stroje piosenkarki na żywo.

Wystawa Dody. Kultowe stroje w jednym miejscu

18 lutego w Warszawie odbyła się uroczysta premiera serialu dokumentalnego o Dodzie, zatytułowanego po prostu "DODA". Na imprezie zorganizowanej przez Amazon Prime pojawili się jego twórcy, sama artystka oraz liczni goście, m.in. Michał Wiśniewski, Honorata Skarbek i Laluna. Na wszystkich przybyłych, poza seansem, czekały też inne niespodzianki, m.in. wystawa strojów Dody. Wokalistka udostępniła platformie Prime Video kultowe kostiumy sceniczne i nie tylko. Uczestnicy wydarzenia mogli oglądać również zdobyte przez nią nagrody, w tym statuetki MTV EMA czy Słowika Publiczności, którego wygranie otworzyło Dodzie wrota do trwającej do dziś kariery. Kto wie - może to zapowiedź czegoś większego i Muzeum Dody stanie się faktem? Tym bardziej, że pokój piosenkarki z dzieciństwa, w którym jej rodzice przez lata gromadzili wycinki z gazet, plakaty i inne pamiątki, został przerobiony na pokój spokojnej starości.

Zobaczcie zdjęcia z wystawy Dody.