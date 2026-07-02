Filip Chajzer pokazał krakowską rezydencję. Ten widok robi kolosalne wrażenie!

Luksus na każdym kroku! Filip Chajzer chwali się krakowską willą

Od dłuższego czasu Filip Chajzer konsekwentnie kreuje nowy wizerunek, z dala od telewizji. Po zmianie priorytetów zawodowych, coraz chętniej dzieli się w sieci urywkami z życia prywatnego, chętnie opowiadając o relacji ze sporo młodszą narzeczoną. Tym razem dziennikarz postanowił uchylić rąbka tajemnicy i pokazał miejsce, które śmiało można określić jako jego krakowską przystań. Trzeba przyznać, że ta posiadłość potrafi zrobić niesamowite wrażenie.

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Nowy etap w życiu byłego prezentera. Filip Chajzer i jego rezydencja jak z okładki

Udostępnione przez Chajzera kadry przedstawiają nowoczesną i ogromną nieruchomość, która została zachowana w minimalistycznym klimacie. Dom jest idealnym połączeniem luksusu i użyteczności – dominują w nim jasne kolory, potężne przeszklenia i stylowe wykończenia, które nadają mu luksusowego wyrazu.

Od razu rzuca się w oczy fakt, że nie jest to zwyczajny dom. Przestronne pomieszczenia, dokładnie dopracowane elementy wykończenia i nowoczesny projekt sprawiają, że całość przypomina willę z katalogu najbardziej prestiżowych nieruchomości. Widać rozmach! W sieci pojawiło się wiele opinii, z których wynika, że dom Chajzera z powodzeniem mógłby konkurować z posiadłościami wielkich gwiazd świata show-biznesu.

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Filip Chajzer wprost mówi, że niezwykle ceni sobie ciszę i prywatność, przez co decyzja o wyborze tej lokalizacji i stylu budynku na pewno nie była dziełem przypadku. Willa w Krakowie ma być dla niego miejscem relaksu, a zarazem idealnym środowiskiem do realizowania kolejnych celów życiowych i zawodowych. Trzeba przyznać, że to idealne miejsce na stworzenie "nowej rodziny" z 19-letnią ukochaną.

Były gwiazdor TVN-u wzbogacił opublikowane nagranie z krakowskiej willi o osobisty opis, nie kryjąc przy tym wielkich emocji. Filip Chajzer wyznał, że lipiec od wielu lat nie wzbudzał w nim pozytywnych skojarzeń, jednak ten rok jest dla niego przełomowy.

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Od ponad 10 lat nie cierpię lipca, ale ten jest inny. Pierwszy raz inny. Warto było tak ciężko walczyć o swój raj tu na ziemi. Jako w niebie tak i na ziemi - napisał w sieci Chajzer.