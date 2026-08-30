Bracia Golec ocenili współpracę z Marylą Rodowicz. Nie przebierali w słowach, padły konkrety

Golec uOrkiestra inspiruje się Marylą Rodowicz

Sceniczna długowieczność Maryli Rodowicz od lat bawi internautów. Artystka występuje przed publicznością od kilkudziesięciu lat i ani myśli o zakończeniu kariery, zapowiadając śpiewanie „do samego końca”. Bracia Golec przyznali, że bardzo im to imponuje i sami mają podobne plany.

Na emeryturę póki co się nie wybieramy. [...] Imponuje mi Maryla w tej materii. Nieśmiertelna! Serdecznie Marylkę pozdrawiamy i ściskamy. Bardzo kochamy - powiedzieli w rozmowie z Julią Buczek z Super Expressu.

Golec uOrkiestra o współpracy z królową polskiej piosenki

Formacja Golec uOrkiestra również może pochwalić się imponującym stażem. Zespół braci bliźniaków zawojował polski rynek muzyczny zaraz po debiucie pod koniec lat 90. Dziś Łukasz i Paweł mają na koncie worek nagród z Fryderykami na czele, a takie przeboje jak „Ściernisco” czy „Słodycze” wciąż królują na imprezach.

Bracia Golec mieli okazję wielokrotnie dzielić scenę z Marylą Rodowicz. Jak wspominają w rozmowie z „Super Expressem”, piosenkarka tańczyła z nimi nawet zbójnickiego podczas jubileuszu 10-lecia zespołu na przełomie 2008 i 2009 roku. A jak oceniają samą współpracę?

Super. [To] profesjonalistka. Wie, czego chce. Też ma przygotowany bardzo dobry zespół muzyków, bardzo dobrego kierownika muzycznego. Super osoba i że tak powiem cały czas chłonna tej sceny i głodna tych wrażeń i tych jak to się mówi... emocji od ludzi - podsumowali.

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