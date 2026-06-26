Skóry zdjęte z rodziców! Xavier i Fabienne przebrali się za Wiśniewskiego i Mandarynę

Ponad dwie dekady temu Michał Wiśniewski i Mandaryna tworzyli najpopularniejszą parę w polskim show-biznesie. Fani z zapartym tchem obserwowali poczynania swoich idoli w emitowanym przez stację TVN reality-show "Jestem jaki jestem", a momentem kulminacyjnym produkcji była transmisja na żywo z bajkowego ślubu Wiśniewskich w szwedzkiej Kirunie. Michał i Marta doczekali się dwoje dzieci: syna Xaviera i córki Fabienne. W 2006 roku wzięli rozwód.

Michał Wiśniewski i Mandaryna mają dobre relacje po rozstaniu

Mimo burzliwego, chętnie komentowanego przez prasę rozstania, Michałowi i Marcie Wiśniewskim udało się utrzymać dobre relacje ze względu na dobro ich dzieci. Wielkim sukcesem lidera Ich Troje, jak mówił w jednym z wywiadów, jest to, iż jego pociechy z różnych małżeństw mają bardzo bliskie stosunki.

Dzieci Wiśniewskiego i Mandaryny

Zarówno Xavier, jak i Fabienne, posiadają dystans do przeszłości swoich popularnych rodziców, o których powrocie do siebie spekuluje się tygodniami. Dowodem na to jest zdjęcie, które córka Wiśniewskich zamieściła w mediach społecznościowych z okazji urodzin swojego brata. Widzimy ich wystylizowanych na Mandarynę i Michała.

XAVIER WIŚNIEWSKI: POPULARNE NAZWISKO MI NIE CIĄŻY

Xavier i Fabienne przebrali się za rodziców!

W życiu Wiśniewskich aktualnie sporo się dzieje. Michał jest w trakcie rozwodu ze swoją piątą żoną Polą, a Marta została ogłoszona uczestniczką jesiennej edycji "Tańca z gwiazdami". W mediach aż huczy o rzekomym powrocie lidera Ich Troje do byłej żony, czemu miałoby dowodzić chociażby przerwanie przez Mandarynę wywiadu po pytaniu o eks. Dzieci "power-couple" lat 2000 nie robią sobie nic z tych rewelacji. Z okazji urodzin Xaviera jego siostra Fabienne zamieściła w sieci zdjęcie, na którym widzimy ich przebranych za sławnych rodziców. Genów nie oszukasz! Zobaczcie, jak dzieci pary wyglądają w wydaniu ikon popkultury.