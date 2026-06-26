Wykroczenia drogowe w Radzyniu Podlaskim. 19-latek zebrał 31 punktów karnych

Niebezpieczne manewry na ulicy Ostrowieckiej

Funkcjonariusze przeanalizowali materiał wideo z monitoringu miejskiego oraz nagranie przekazane przez innego uczestnika ruchu drogowego. Wynika z niego, że kierujący samochodem marki Hyundai i30 wyprzedzał inne pojazdy bezpośrednio na skrzyżowaniu oraz na przejściu dla pieszych. Dodatkowo 19-latek nie zastosował się do znaku poziomego linia podwójna ciągła i przejechał przez powierzchnię wyłączoną z ruchu. Wszystkie te zdarzenia miały miejsce w obrębie ulicy Ostrowieckiej w Radzyniu Podlaskim.

Wysoki mandat i punkty karne dla młodego kierowcy

Po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających policjanci nałożyli na mieszkańca gminy Wohyń grzywnę w drodze postępowania mandatowego. Za popełnione wykroczenia młody mężczyzna musi zapłacić łącznie 2550 zł. Na jego konto wpłynęło również 31 punktów karnych, co jest znaczącą liczbą dla osoby posiadającej prawo jazdy od zaledwie kilku miesięcy. Mundurowi wskazują, że materiały rejestrowane przez kamery samochodowe oraz systemy monitoringu miejskiego stanowią obecnie istotny materiał dowodowy w sprawach dotyczących naruszeń przepisów.

Policja apeluje o przestrzeganie przepisów

Funkcjonariusze przypominają, że każde zgłoszenie dotyczące łamania zasad ruchu drogowego jest poddawane szczegółowej analizie. Osoby, które decydują się na nieodpowiedzialne zachowania za kierownicą, muszą liczyć się z surowymi konsekwencjami prawnymi. Policjanci apelują do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Zwracają uwagę, że takie zachowania mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z dróg.

Źródło: Policja.pl