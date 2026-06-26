Oszustwa w Pile. Policja zatrzymała osoby podejrzane o przejęcie 4 milionów złotych

Mieszkaniec Piły stracił oszczędności na fałszywych kryptowalutach

Sprawa ma swój początek 24 marca 2026 roku, kiedy do pilskiej komendy zgłosił się 59-letni mężczyzna, który padł ofiarą przestępstwa. Pokrzywdzony od grudnia 2025 roku był przekonany, że inwestuje swoje pieniądze w kryptowaluty po znalezieniu ogłoszenia w internecie. Przez kilka miesięcy regularnie wpłacał środki i kontaktował się z rzekomym opiekunem finansowym, obserwując rzekome zyski na fałszywej platformie. Ostatecznie mieszkaniec Piły stracił blisko 750 000 zł, a przekazane przez niego pieniądze trafiły bezpośrednio do rąk oszustów.

Zatrzymanie matki i syna w Lublinie

W połowie lutego 2026 roku w centrum Piły doszło do spotkania, podczas którego 59-latek przekazał nieznanej kobiecie i mężczyźnie 420 000 zł w gotówce. Policjanci po otrzymaniu zgłoszenia potrzebowali zaledwie dwóch dni na ustalenie tożsamości podejrzanych, którymi okazali się 63-letnia kobieta oraz jej 44-letni syn. Para została zatrzymana w Lublinie podczas podejmowania kolejnych działań o charakterze przestępczym. Przy zatrzymanych mundurowi zabezpieczyli 40 000 zł w gotówce, a w ramach prowadzonego postępowania zajęto także należące do nich mieszkanie o wartości ponad 120 000 zł.

Tymczasowy areszt dla podejrzanych o wielomilionowe oszustwa

Zatrzymane osoby usłyszały już zarzut oszustwa dotyczącego mienia znacznej wartości, za co grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanych tymczasowego aresztowania, które zostało przedłużone i obecnie potrwa 6 miesięcy. Śledczy ustalili, że sprawcy uczestniczyli w tym procederze przez kilka miesięcy, odbierając gotówkę od osób w różnych częściach Polski. Wstępne szacunki funkcjonariuszy wskazują, że w tym czasie zatrzymani mogli odebrać od pokrzywdzonych kwotę przekraczającą 4 000 000 zł.

Policja poszukuje kolejnej ofiary oszustwa z centrum Piły

Funkcjonariusze ustalili, że dzień po przekazaniu pieniędzy przez 59-latka podejrzani odebrali od innej osoby w centrum Piły około 200 000 zł. Do tej pory nie udało się ustalić personaliów drugiego pokrzywdzonego, dlatego mundurowi proszą o kontakt z Wydziałem do Walki z Przestępczością Ekonomiczną pod numerem 47 77 413 70. Policjanci apelują o szczególną ostrożność przy weryfikowaniu ofert inwestycyjnych publikowanych w internecie. Tylko w 2026 roku funkcjonariusze przyjęli już 179 zawiadomień o oszustwach, co potwierdza dużą skalę tego niebezpiecznego zjawiska.

Źródło: Policja.pl