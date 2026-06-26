Biuro Rzecznika Praw Dziecka wskazuje - nie było mobbingu. Państwowa Inspekcja Pracy, po miesięcznej kontroli, wydała jedynie zalecenia. Wskazane zalecenia mają charakter wyłącznie jednostkowy

Biuro Rzecznika Praw Dziecka z najwyższą stanowczością sprzeciwia się przedstawianiu nieprawdziwego obrazu prawidłowo funkcjonującego konstytucyjnego organu jakim jest Rzecznik Praw Dziecka.

Państwowa Inspekcja Pracy w dniu 23 czerwca 2026 roku sporządziła jedynie wystąpienie. W wystąpieniu znalazły się wyłącznie cztery zalecenia dotyczące czasu pracy.

Pierwsze dotyczy prawidłowego odzwierciedlania czasu pracy w kartach ewidencji. W Biurze Rzecznika Praw Dziecka ewidencja prowadzona jest w elektronicznym systemie ENOVA, który automatycznie planuje pracę każdego dnia roboczego po osiem godzin jako wartość początkową. Każdego dnia wprowadza się czas faktycznie przepracowany przez pracownika - jest to standardowy sposób działania tego systemu, stosowany przez wielu pracodawców.

Drugie zalecenie dotyczy dwukrotnego rozpoczęcia pracy w tej samej dobie pracowniczej przez jednego pracownika Dziecięcego Telefonu Zaufania. Sytuacja ta była wyjątkowa i wynikała z konieczności podjęcia pilnych interwencji ratujących życie i zdrowie dzieci.

Trzecie zalecenie dotyczy braku wskazania systemu i rozkładu czasu pracy pracowników Dziecięcego Telefonu Zaufania. Kwestia ta nie była uregulowana w żadnym z dotychczasowych regulaminów pracy, nie wskazała jej również poprzednia kontrola PIP. Zagadnienie zostało uregulowane zarządzeniem Nr 13/2026 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 3 czerwca 2026 r., jeszcze przed zakończeniem kontroli.

Czwarte zalecenie dotyczy pracy w godzinach nadliczbowych trzech dyrektorów Biura. Świadczenia z tytułu pracy poza normalnymi godzinami pracy przysługują dyrektorom zespołów wyłącznie za pracę w niedzielę lub święto. Zgodnie z regulaminem pracy pracownik jest zobowiązany uzyskać uprzednią zgodę przełożonego na pracę poza ustalonymi godzinami. Biuro Rzecznika Praw Dziecka jednoznacznie wskazuje, że nie było sytuacji, by którykolwiek pracownik złożył wniosek o nadgodziny i nie został on pozytywnie rozpatrzony.

Biuro Rzecznika Praw Dziecka nieprzerwanie realizuje swoją konstytucyjną misje ochrony praw dziecka. W 2025 r. do Biura Rzecznika Praw Dziecka wpłynęło ponad 78 tys. korespondencji, potwierdzając zaufanie, jakim instytucję darzą dzieci, młodzież i ich opiekunowie.

Państwowa Inspekcja Pracy w dniu 23 czerwca 2026 roku sporządziła jedynie wystąpienie. W wystąpieniu znalazły się wyłącznie cztery zalecenia dotyczące czasu pracy.

Biuro Rzecznika Praw Dziecka otrzymało dokument wczoraj - tj. 25.06.2026 r.

Źródło informacji: Biuro Rzecznika Praw Dziecka