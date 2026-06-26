Niegospodarność w śląskiej spółce zbrojeniowej. Straty wyniosły ponad 4 000 000 zł

Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w zarządzaniu spółką

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach szczegółowo przeanalizowali działania podejmowane przez zarząd firmy. Mundurowi ustalili, że w przedsiębiorstwie dochodziło do niewłaściwego zarządzania mieniem, co objawiało się między innymi błędnym szacowaniem wartości majątku jednego z samodzielnych wydziałów. Następnie te zasoby zostały sprzedane, co odbyło się z naruszeniem wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w spółce. Takie postępowanie doprowadziło do powstania strat finansowych przekraczających kwotę 4 000 000 zł.

Zarzuty dla członków zarządu i proces przed sądem

Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów dwóm mężczyznom w wieku 42 i 49 lat. Jako osoby zobowiązane do zajmowania się sprawami majątkowymi przedsiębiorstwa, oskarżeni mieli nadużyć udzielonych im uprawnień i zawierać niekorzystne dla firmy umowy oraz porozumienia. Wśród zakwestionowanych działań znalazło się między innymi poddzierżawienie hali wraz z wyposażeniem i terenem za zbyt niski czynsz. Ponadto członkowie zarządu doprowadzili do sprzedaży maszyn i urządzeń poniżej ich realnej wartości, nie uzyskując przy tym wymaganej zgody walnego zgromadzenia. Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu skierowała już w tej sprawie akt oskarżenia do sądu, a oskarżonym mężczyznom grozi teraz kara do 10 lat więzienia.

Źródło: Policja.pl