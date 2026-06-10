Skolim zmienia wizerunek. Różowe włosy i nowy projekt z Cleo

Nowy wygląd Konrada Skolimowskiego wywołuje poruszenie wśród fanów

Gwiazdor sceny muzycznej doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak podtrzymywać zainteresowanie swoją osobą. Nie tylko jego piosenki biją rekordy popularności, a koncerty cieszą się ogromną frekwencją, ale też każdy post w sieci gwarantuje lawinę reakcji. Teraz piosenkarz skupił na sobie wzrok nie za sprawą świeżego singla, a drastycznej przemiany wizualnej. Do tej pory charakterystycznym elementem jego wizerunku były jasne włosy. Wiele wskazuje na to, że twórca odciął się od tego stylu, proponując obserwatorom coś zupełnie niespodziewanego.

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Różowe włosy Skolima zapowiedzią muzycznej nowości

Na platformie Instagram pojawiły się kadry, które szybko zdobyły popularność w sieci. Uwagę przykuła zwłaszcza głowa artysty, który postanowił pokazać się w intensywnym odcieniu różu. Taki wizerunek to zdecydowane odejście od jego dawnego stylu.

Internauci szybko zareagowali na zamieszczone materiały. Pojawiły się głosy pełne zdziwienia, doceniano odwagę Skolimowskiego, ale też pytano o trwałość tej odważnej stylizacji. Sam artysta początkowo wolał trzymać swoich fanów w niepewności, nie wyjawiając powodów metamorfozy.

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Jeden z kadrów ukazywał wokalistę pozującego przy lustrze, z pełną ekspozycją na nową barwę włosów. Krótki podpis zachęcił followersów do dyskusji, która szybko przerodziła się w podejrzenia, że jest to zapowiedź nowego kroku w karierze. Spekulacje dotyczyły nadchodzących działań muzycznych.

Odpowiedź nadeszła bardzo szybko. Niedługo potem na profilu udostępniono zdjęcie, na którym wokalista pozuje u boku Cleo. Ten kadr wzbudził entuzjazm wśród sympatyków obojga artystów i wyjaśnił zagadkę: różowa fryzura to element kampanii promocyjnej ich wspólnego dzieła.

Okazało się, że wielkimi krokami zbliża się premiera utworu zatytułowanego „Lubimy”. Ta informacja wzbudziła falę radości i wyczekiwania w komentarzach. Obserwatorzy wyrazili olbrzymią chęć usłyszenia efektów pracy tego duetu.

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