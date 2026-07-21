Skolim szuka dziewczyn do teledysku. Gwiazdor wyjawił szczegóły, płaci gotówką

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-07-21 22:35

Konrad Skolimowski opublikował w swoich mediach społecznościowych nietypowe ogłoszenie. Twórca przebojów poszukuje statystek, które zagrają w jego najnowszym klipie. Zgłoszenia przyjmuje do środy, 22 lipca 2026 roku. Na wybrane uczestniczki czeka konkretna zapłata, ale muszą spełnić pewne warunki.

Znany jako polski "Król Latino", Konrad Skolimowski podzielił się ze swoimi obserwatorami na Instagramie zaskakującą informacją. Piosenkarz poszukuje pań chętnych do udziału w nagraniach wideo do jego najnowszego utworu. Wymagania są precyzyjnie sformułowane, a chętne nie mają zbyt wiele czasu na decyzję.

Skolim w ciemnych okularach i czarnej koszulce. O castingu piosenkarza do nowego teledysku przeczytasz na Eska.
Galeria zdjęć 18

Lider grupy, wraz z dwoma kolegami z zespołu, zwrócił się bezpośrednio do fanek na swoim profilu. Muzycy, jak zawsze z uśmiechem na ustach, otwarcie przedstawili swoje oczekiwania wobec przyszłych bohaterek klipu.

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Kogo przypomina Skolim?

Już w tę środę w województwie zachodniopomorskim kręcimy nasz najnowszy teledysk. Chciałem ogłosić państwu, że mamy wspaniałego hita, mamy wspaniałe samochody, wspaniałe pomysły! Szukamy najpiękniejszych, najwspanialszych osób, które chcą wystąpić w naszym klipie. Szukamy dziewczyn! Wpadajcie do nas, jedyna taka okazja spędzić z nami cały dzień! 

W dalszej części nagrania Skolim oddał głos swoim współpracownikom, by ci sprecyzowali wizualne preferencje zespołu dotyczące pań, które zaproszą na plan zdjęciowy.

Brazylijskie! Duże dupeczki, fajne cycuszki! Jeżeli chcecie być z nami w środę wyślijcie zgłoszenia Mamy dużego hita, mamy auta, mamy pieniądze. Nie mamy tylko jachtu i nie mamy dobrych kap.

Z komunikatu wynika, że czas nagli i trzeba reagować błyskawicznie. Szczegóły naboru pojawiły się również na facebookowej grupie „Modelki, influencerki, hostessy”. Oprócz odpowiedniej aparycji i entuzjazmu, kandydatki muszą przesłać swoje fotografie.

Szukamy 12 dziewczyn do teledysku "Latino". Ładne uśmiechnięte dziewczyny. Rożne rodzaje urody, duży tyłek i szersze biodra. Kształty latino mile widziane. Jutro, zachodniopomorskie, 17-38 lat. Płatne 900 zł po planie. Zgłoszenia ze zdjęciem (buzia, sylwetka) w komentarzu. 

Zainteresowanie ogłoszeniem z pewnością będzie ogromne, dlatego lepiej pospieszyć się z wysłaniem aplikacji. Udział w nagraniach to nie tylko szansa na zarobek, ale również okazja do świetnej zabawy i zaistnienia w teledysku popularnego artysty.

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