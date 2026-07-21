Karolina Pisarek nagle trafiła do szpitala. Pojawiło się krwawienie. Gwiazda jest w zaawansowanej ciąży!

Karolina Pisarek czeka na córeczkę. Ma problemy ze zdrowiem

Kolejne miesiące ciąży miały upłynąć modelce na spokojnym oczekiwaniu na pierwsze dziecko, ale zamiast tego pojawił się niepokój. Karolina Pisarek trafiła do szpitala po niespodziewanym krwawieniu. Sytuacja wywołała ogromny stres u niej oraz jej męża, Rogera Salli.

Gwiazda poinformowała o zdarzeniu za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wyjaśniła, że mimo początkowych obaw po serii badań lekarze przekazali pomyślne wieści. 28-latka mogła opuścić placówkę, jednak musi teraz znacznie ograniczyć aktywność i pozostać pod stałą kontrolą. Najważniejsze jednak, że zdrowiu jej córeczki nic nie zagraża.

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Dzieś niestety nie był to kolorowy dzień. Pojawiło się krwawienie i wylądowałam w szpitalu. Kosztowało nas to bardzo dużo stresu. Na szczęście mogłam wrócić do domu i teraz muszę monitorować załą sytuację. Trzeba zwolnić jeszcze bardziej i dużo odpoczywać. Z naszą córeczką wszystko w porządku - napisała Pisarek na InstaStory.

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Nie po raz pierwszy modelka dzieli się trudnościami zdrowotnymi w trakcie ciąży. Na początku lipca wyznała, że boryka się z obrzękiem mieszanym, niewydolnością żylną i podejrzeniem zespołu Ehlersa-Danlosa, a pełną diagnostykę planuje po porodzie. Warto przypomnieć, że w 2022 roku usłyszała również inną diagnozę: niezłośliwy guz przysadki mózgowej (gruczolak).

Niedawno gwiazda odwiedziła neurochirurga w ramach wizyty kontrolnej i zdecydowała się odpowiedzieć na pytania obserwatorów.

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Z wizytą kontrolną u mojego neurochirurga dr. Kunickiego. Dostaję wiele pytań odnośnie lekarza, pod którego opieką jestem z gruczolakiem przysadki. Serdecznie wam polecam, wspaniały lekarz. To jemu ufam w 100 proc. Prowadzi mnie od czasów "Tańca z Gwiazdami". Dziś poruszyłam z nim temat, gdyby mój stan się pogorszył (co jest w ciąży możliwe). I wytłumaczył mi, że w drugim i trzecim trymestrze można operować. Wiadomo, im później, tym lepiej, a najlepiej wcale - zdradziła Karolina.

Wcześniej modelka wyjaśniała, że ze względu na swoją chorobę rozwiązanie ciąży nastąpi poprzez cięcie cesarskie.

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