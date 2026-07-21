Ilona Ostrowska mówi o nowym "Ranczu". Aktorka zignorowała pytanie o Daniela Olbrychskiego

Wznowienie produkcji "Rancza" stanowi jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń w polskiej telewizji ostatnich lat, ponieważ ten popularny format wraca na ekrany po niemal dekadzie przerwy. Fani ponownie przeniosą się do fikcyjnych Wilkowyj, aby śledzić dalsze perypetie swoich ulubionych postaci. Producenci bardzo rygorystycznie strzegą wszelkich szczegółów dotyczących fabuły. Odtwórczyni roli serialowej Lucy, czyli Ilona Ostrowska, postanowiła jednak zdradzić kilka interesujących faktów z planu zdjęciowego w rozmowie z portalem Kozaczek.

54

Ilona Ostrowska o pierwszych dniach na planie nowego "Rancza"

Ekipa filmowa intensywnie pracuje obecnie nad stworzeniem sześciu zupełnie nowych odcinków, które mają ostatecznie zamknąć wątki doskonale znanych bohaterów. Widzowie z ogromną niecierpliwością czekają na owoce pracy twórców wznowionego formatu. Ilona Ostrowska w wywiadzie dla serwisu Kozaczek wyznała, że ponowne spotkanie z całą obsadą po tak długim czasie wywołało u niej lawinę wzruszeń.

Sonda Cieszycie się, że "Ranczo" wraca? Tak, czekałem/czekałam na to od lat! Nie, bez Kusego i Japycza nie ma to sensu Nie mam zdania

Wyszłam świeżo po make-upie i tak naprawdę jak się z wszystkimi przywitałam, to już tego make-upu nie było. To było duże wzruszenie. Jesteśmy jedną rodziną. Po jedenastu latach ona faktycznie dalej usiadła do jednego stołu.

Scenariusz kontynuacji "Rancza". Ilona Ostrowska ocenia fabułę

Aktorka wcielająca się w "Ranczu" w postać amerykanki polskiego pochodzenia zapewniła fanów, że nadchodzące epizody w pełni zachowają unikalny klimat i specyficzną atmosferę, za które polska publiczność tak bardzo pokochała produkcję o mieszkańcach urokliwej wsi.

Czytaj także: Olbrychski jak król na planie "Rancza"! Obchodzą się z nim jak z jajkiem. Skaczą tylko wokół niego

Trudno trzymać język za zębami oczywiście, ale ja go chcę trzymać, ponieważ pracujemy na bazie scenariusza, który jeszcze napisał autor poprzednich transzy. W związku z tym jakość jest fajna bardzo, bardzo się ten scenariusz zmieni, bardzo jest wojowniczy, i tu już dodam: "pomidor".

Redaktor serwisu Kozaczek zapytał również gwiazdę o angaż Daniela Olbrychskiego, który ma pojawić się w najnowszej odsłonie "Rancza". Dziennikarz sformułował swoje pytanie, kierując wiele bardzo pochlebnych słów w stronę legendarnego polskiego aktora.

Nie przegap: Znamy prawdę o Danielu Olbrychskim w "Ranczu". To wiemy o Ignacym Japyczu

Daniel Olbrychski dołącza do "Rancza". Zaskakująca odpowiedź Ilony Ostrowskiej

Na koniec jeszcze chciałbym zapytać o jedno z wielkich nazwisk aktorów, który dołączył do obsady "Rancza", pana Daniela Olbrychskiego, który zasiądzie na kultowej ławeczce. Jak pani myśli, jak aktor z tak wielkim dorobkiem wpiszę się w to dzieło, które jest pewną całością i będzie pokazane w nowej odsłonie.

Właśnie po tym pytaniu dziennikarza doszło do niezwykle nieoczekiwanego zwrotu akcji. Odtwórczyni roli Lucy udzieliła bardzo zgrabnej i dyplomatycznej wypowiedzi, ale całkowicie zignorowała wątek dołączenia wybitnego artysty do obsady popularnego serialu.

Zapraszam państwa do oglądania jesienią serialu! Myślę, że będzie dużo wypieków - oczywiście na policzkach - i będzie się fajnie to oglądało. Bo jesteśmy i działamy, za wiele się nie zmieniło, dalej ta lokomotywa jedzie.

W całej rozmowie z dziennikarzem serwisu Kozaczek z ust głównej gwiazdy telewizyjnej produkcji nie padła nawet najmniejsza wzmianka na temat obecności Daniela Olbrychskiego na planie zdjęciowym.

Zobacz też: Rafał Brzozowski bierze huczny ślub! Lista gości powala