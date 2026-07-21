Anna Dymna zdradza prawdę o swojej emeryturze. Świadczenie okazało się większe od dawnej pensji

Anna Dymna mimo przejścia na emeryturę trzy lata temu, wciąż jest bardzo aktywna. Aktorka przyznała, że pobieranie świadczenia okazało się dla niej niezwykle opłacalne. Wypłaty z ZUS przewyższają wynagrodzenie, które otrzymywała w ramach swojej pensji.

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Anna Dymna szczerze o emeryturze

Tematyka emerytur polskich gwiazd od dawna elektryzuje opinię publiczną, jednak tylko nieliczni artyści decydują się mówić o tym wprost. Anna Dymna postanowiła przerwać milczenie w wywiadzie dla serwisu "Świat Gwiazd". Aktorka przyznała, że jest mile zaskoczona wysokością swojego świadczenia.

Artystka wyznała, że złożyła wniosek o emeryturę pod wpływem głosów mówiących, iż starsi pracownicy zajmują etaty, które mogliby objąć młodzi ludzie.

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Trzy lata temu musiałam pójść na emeryturę, bo coraz częściej słyszałam, że starzy zabierają etaty, co jest straszną głupotą, ale nieważne.

Choć aktorka oficjalnie zakończyła jeden z etapów kariery, wcale nie zrezygnowała z aktywności. Wciąż można ją oglądać w projektach artystycznych, angażuje się także w działania charytatywne.

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Wysokość emerytury Anny Dymnej

Komentarze na temat wysokości świadczenia wzbudziły najwięcej emocji. Mimo że Anna Dymna nie podała dokładnych kwot, wyraźnie zaznaczyła, że obecne wypłaty z ZUS są wyższe niż jej wcześniejsza pensja.

Na tę emeryturę sobie poszłam i dobrze na tym wyszłam, bo mam emeryturę dużo wyższą, niż miałam pensję, bo dziesięć lat dłużej pracowałam. Mam na prąd, w każdym razie.

Aktorka wyjaśniła, że ten korzystny dla niej wynik to efekt 10 lat dodatkowej pracy, które przepracowała po osiągnięciu wieku emerytalnego. Dzięki temu jej zgromadzony kapitał przyniósł wyższe świadczenie.

Działalność społeczna Anny Dymnej

Rozmowy o finansach to tylko niewielki wycinek działalności Anny Dymnej, która od ponad pół wieku kształtuje polską kulturę. Widzowie uwielbiają ją za role w kultowych produkcjach takich jak "Nie ma mocnych", "Kochaj albo rzuć", "Dolina Issy" oraz "Znachor".

Artystka od wielu lat pozostaje także niezwykle ważną postacią dla Narodowego Starego Teatru w Krakowie.

Wielkie znaczenie w życiu gwiazdy ma również pomoc innym. Jej Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko" już od 20 lat organizuje wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, organizując dla nich wydarzenia kulturalne i programy aktywizujące.

Obecne plany aktorki pokazują, że nie zamierza ona zwalniać tempa. Fani z pewnością życzą jej zdrowia i wielu kolejnych świetnych ról na scenie i ekranie.

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