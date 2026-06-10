Modne paznokcie na lato 2026. Te pastelowe odcienie to prawdziwy hit w salonach kosmetycznych

Najgorętszym trendem na sezon wakacyjny w 2026 roku staje się całkowicie zredefiniowane podejście do stylizacji paznokci, w którym dominuje bezwzględna naturalność oraz wysubtelnienie detali.

Klientki gabinetów kosmetycznych decydują się przede wszystkim na jasne barwy, traktując je jako wyznacznik świadomego minimalizmu.

Oprócz konkretnych mieszanek kolorystycznych prawdziwym hitem stają się również innowacyjne metody malowania, w tym zyskujące ogromną popularność pastelowe Skittle Nails.

Pastelowy manicure na lato 2026. Klientki salonów wybierają naturalność

W okresie wakacyjnym zdecydowanie wygrywa stylizacja paznokci o maksymalnie naturalnym charakterze. Oznacza to powszechne wykorzystanie lakierów w tonacjach cielistych oraz pastelowych, które fantastycznie podkreślają letnią opaleniznę i sprawdzają się w każdych warunkach. Pasują idealnie do plażowego wypoczynku, ale odnajdą się także podczas eleganckich przyjęć weselnych. Wcześniej w salonach królowały długie formy w kształcie migdała, jednak obecnie panie masowo stawiają na znacznie krótszą i wygodniejszą w codziennym funkcjonowaniu płytkę. Krótkie paznokcie są o wiele mniej krzykliwe i zapewniają komfort. W gabinetach urody w 2026 roku bezsprzecznie dominują pastele, które nadają dłoniom niezwykle schludny i nowoczesny wygląd. Taki wybór to manifestacja subtelnej ekspresji oraz minimalistycznej elegancji, urozmaicanej nowoczesnymi technikami wykończenia.

Modne paznokcie 2026. Te kolory zdominują wakacyjne miesiące

Wybór pastelowych barw na letnie miesiące 2026 roku to niezwykle sprawdzona decyzja, która cyklicznie powraca w coraz to nowszych odsłonach. Ekspertki od stylizacji paznokci wyraźnie wskazują, jakie konkretnie barwy będą rządzić na dłoniach w najbliższym czasie. Wśród najpopularniejszych wyborów znajdują się:

Zgaszone błękity i fiolety: Kobiety chętnie wybierają szałwiowy błękit, delikatną lawendę oraz specyficzny odcień periwinkle, łączący niebieski z fioletem. Kolory te straciły swój cukierkowy charakter na rzecz stonowanych barw przypominających przyrodę po opadach deszczu.

Pudrowe róże i brzoskwinie: Tradycyjne odcienie baby pink czy brzoskwinia pojawiają się w przydymionych wersjach. Na topie pozostaje dusty rose oraz morelowy sorbet.

Miękkie zielenie: Wszelkie tonacje wprowadzające harmonię, takie jak pistacja, odcień matcha latte czy zieleń szałwiowa.

Kremowe żółcie i beże: Modne stało się połączenie szarości i beżu z pastelowymi akcentami, określane jako greige, a także barwa waniliowego kremu i cytrynowego sorbetu.

Kolory nude z pastelowym podtonem: Podstawowe bazy nude wzbogacone są o ledwie zauważalne liliowe, różowe i brzoskwiniowe akcenty.

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Letni manicure 2026. Najpopularniejsze techniki malowania paznokci

Delikatne barwy można aplikować na płytkę na wiele rozmaitych sposobów. Obok standardowego pokrywania całych paznokci jednym lakierem, prawdziwym hitem staje się technika „Skittle Nails”, polegająca na malowaniu każdego paznokcia na inny, spójny z resztą pastelowy odcień. Miłośniczki skromniejszych rozwiązań chętnie decydują się na Micro French Manicure, gdzie zaledwie cienki pasek na samej krawędzi przybiera pastelową barwę. W trakcie wakacyjnych wyjazdów rewelacyjnie wygląda również metoda „Negative Space”. W tym przypadku naturalny kolor paznokcia stanowi podstawę całej stylizacji, a pastelowe lakiery służą jedynie do tworzenia geometrycznych kształtów, pasków lub obramowań, pozostawiając część płytki całkowicie odsłoniętą.

Najlepsze fotograficzne inspiracje na zbliżające się letnie dni 2026 roku można obejrzeć w poniższej galerii.

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