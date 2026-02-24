Skolim przeczytał, że jego mama nie żyje! Wstrząsający fake news dotarł do tysięcy fanów

Skolim bardzo strzeże swojego prawa do prywatności. Mimo milionowych zasięgów w mediach społecznościowych i na YouTubie, o jego życiu rodzinnym wiadomo niewiele. Artysta zawitał niedawno do redakcji ESKA.pl, by opowiedzieć o swojej drodze na szczyt i radzeniu sobie z ogromną popularnością. Nie wszyscy wiedzą bowiem o tym, że zanim wyszła piosenka "Wyglądasz idealnie", która odmieniła losy Skolima i pozwoliła mu wypłynąć na szerokie wody polskiego show-biznesu, wypuszczał on numer za numerem.

Skolim - rodzice

Konrad Skolimowski dość szybko przekonał się, że sława to nie tylko pieniądze, uwielbienie fanów i pochwały ze strony kolegów z branży, ale również pogoń za klikalnością, fake newsy i zainteresowanie osobami prywatnymi, takimi jak jego dzieci czy rodzice. Kilka miesięcy temu na YouTubie pojawił się materiał, który wstrząsnął fanami piosenkarza i nim samym. Uśmiercono w nim mamę Skolima! "Godzinę temu matka Skolima zmarła na skutek choroby, która wywołała u niego smutek i łzy" - czytamy w tytule nieusuniętego wciąż, skandalicznego wideo. Artysta odniósł się do publikacji w rozmowie z Eską.

Skolim o agresji na koncertach. Musiał interweniować

Skolim dementuje plotki o śmierci mamy

Piosenkarz nie mówi zbyt wiele na temat swojej rodziny w mediach. Tym razem zrobił wyjątek. W rozmowie z Eską Skolim opowiedział o tym, jak zareagował na wieść, że ktoś uśmiercił jego mamę. Wideo ze skandalicznym tytułem wygenerowało prawie 90 tysięcy odsłon i regularnie pojawiają się pod nim nowe komentarze z kondolencjami i słowami wsparcia.

Sytuacja ze śmiercią mojej mamy... Dzięki Bogu mam młodych rodziców. Moja mama ma 50 lat, to uważam, że jak ja mam 29, to to jest jeszcze młody wiek. Moja mama jest biegła w internecie, rodzina też. Informacja karygodna, straszna, coś, co mnie przeraziło - powiedział w wywiadzie dla ESKA.pl.

Skolimowski zwrócił też uwagę na powielanie nieprawidłowych informacji. "Rodzicami Konrada „Skolima” Skolimowskiego są Maria i Jan Skolimowscy" - podpowiada AI. To jednak nieprawda!

Ani imię mamy, ani imię taty nie jest prawdziwe. W każdym artykule czytam Maria i Jan Skolimowscy. Ja już się z tego śmieję, ale przerażające jest to, że tak wiele osób wierzy temu. Mój tata to Sylwester - dodał.