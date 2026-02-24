Dawne nagranie Kim Kardashian viralem w sieci. Wszyscy są w szoku, jaka była piękna!

Tak Kim Kardashian wyglądała w 2007 roku

Kim Kardashian od zawsze wywołuje długie dyskusje na temat jej wyglądu. Jej stylizacje oraz operacje plastyczne są tematem debat na temat mody i naturalności lub jej braku. Niektórzy uważają, że przesadza i normalizuje niepotrzebne zabiegi estetyczne. Inni jej bronią, mówiąc, że każda kobieta może robić ze swoim ciałem, co chce. Nie ma jednak wątpliwości, że wygląd Kim Kardashian nieustannie się zmienia. Ostatnio w mediach społecznościowych szeroko komentowane było nagranie z 2007 roku. Jeden z profili publikujący ważne momenty z historii popkultury udostępnił wywiad ze ścianki w 2007 roku. Wtedy twarz Kim Kardashian wydawała się o wiele bardziej naturalna. Celebrytka w rozmowie z dziennikarzem opowiadała, że jedyne, co jest dla niej naprawdę ważne przed wyjściem na ważny event, to makijaż ładnie podkreślający oczy. Z komentarzy pod wideo wynika, że taka wersja Kim Kardashian większości osób podobała się bardziej.

"Jak mogła być tak piękna?"

Przeglądając komentarz pod viralowym postem na Twitterze, można przeczytać mnóstwo komentarzy, że w 2007 roku Kim Kardashian wyglądała lepiej niż teraz. "Jak mogła być tak piękna?" - ten komentarz ma aż 5 tysięcy lajków. Jeszcze popularniejszy jest wpis autora, który zastanawia się nad tym, co zmusiło Kim do zabiegów estetycznych. "Kto sprawił, że poczuła, że musi zrobić sobie operację plastyczną, skoro wyglądała TAK dobrze?" - czytamy. "Ironiczne jest, że kobieta, która najbardziej napędziła trend chirurgii plastycznej jako standardu piękna w naszych czasach, jest tą, która najmniej tego potrzebowała" - dodał inny użytkownik X-a.

