Skolim otwiera sześć kolejnych stacji benzynowych. Mamy komentarz managera

Stacja benzynowa Skolima okazała się wielkim hitem. Artysta zamienił ją w prawdziwe królestwo "króla latino", w którym - poza zatankowaniem - można zakupić gadżety z jego oficjalnego sklepu, jak również zjeść hot-doga czy docenioną przez youtubera Książulo pizzę. Wokalista regularnie podkreśla, że posiada najtańsze paliwo na rynku, oferując specjalne rabaty chociażby z okazji świąt.

Skolim otwiera nowe stacje

Za pośrednictwem transmisji na żywo na Tik Toku Konrad Skolimowski podzielił się z fanami elektryzującym newsem. Artysta, który już wcześniej zapowiadał rozwijanie swojego paliwowego imperium, oficjalnie potwierdził, iż ma w planach zakup aż sześciu stacji benzynowych, w których dominować będzie róż i klimat "latino". Piosenkarz nie ukrywa jednak, że najtrudniejsza w rozwijaniu biznesów w Polsce jest biurokracja.

Sześć stacji w tym momencie zakupuję. Tyle, ile jest papierów, żeby to uruchomić, żeby to zaczęło się lać... Już dawno byłoby sześć czy siedem stacji, gdyby nie problemy z załatwianiem tych papierów od strony prawnej. Tyle jest przy tym zachodu, tej dokumentacji są teczki. Polski biznes to więcej dokumentów, ale to każdy z tym się boryka, wiecie, jak to funkcjonuje. Oglądałem dziś projekty odnośnie stacji, będzie wesolutko, będziemy się spotykać - powiedzieli razem z babcią na live'ie.

Management Skolima przekazał nam komunikat w tej sprawie.

Management Skolima potwierdza nowe stacje Skolima

Skolim nie zwalnia tempa i coraz śmielej rozwija się nie tylko muzycznie, ale również biznesowo. Artysta rzeczywiście planuje rozbudowę swojego "paliwowego imperium", zapowiadając uruchomienie kolejnych stacji w Polsce. W sprawie nowych inwestycji głos zabrał jego manager, Wojciech Woner.

Tak, wkrótce kilka stacji SKOLIMA pojawi się w Polsce. Jak widać muzycznie Król Latino nie spoczywa na laurach, co rusz zaskakując olbrzymimi hitami, ale także biznesowo nasz Paliwowy Szejk rozwija się w niespotykanym jak na nasz kraj tempie. Bądźcie czujni, bo wkrótce będzie dużo nowych newsów - nie tylko w tym temacie - przekazał serwisowi ESKA.pl.

Pozostaje nam zatem czekać na kolejne inwestycje - jak go nazwał manager - "Paliwowego Szejka".