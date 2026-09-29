Maria Dębska na premierze "Lalki" w sukni jak z filmu, choć dużo odważniejszej. To drugi raz, gdy trafiła w 10!

Maria Dębska błyszczy na premierze "Lalki"

Maria Dębska przyciągnęła wzrok wszystkich na uroczystej premierze filmu "Lalka". Zaprezentowała się w szampańskiej kreacji autorstwa Gosi Baczyńskiej, która idealnie nawiązywała do czasów Bolesława Prusa. Suknia z efektownymi drapowaniami z tyłu, gorsetem i głębokim dekoltem doskonale podkreślała figurę aktorki, dodając jej niezwykłego charakteru.

Niedawno aktorka równie mocno zachwyciła na innej prestiżowej imprezie. Na gali kończącej festiwal w Gdyni zaprezentowała się w eleganckiej, czarnej sukni. Kreacja idealnie dopasowana do sylwetki wyróżniała się głębokim, sięgającym do pasa dekoltem, który mimo odważnego cięcia zachował pełną klasę i elegancję.

Która z tych stylizacji okazała się lepszym wyborem dla gwiazdy?

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Tłum gwiazd na pokazie filmu "Lalka"

Premiera kinowa "Lalki" w Warszawie była pełna znanych osobistości. Na czerwonym dywanie można było zobaczyć Kubę Wojewódzkiego u boku Żanety Rosińskiej, Marka Kondrata z żoną oraz jej ojcem Grzegorzem Turnauem, a także Borysa Szyca, Marcina Dorocińskiego i Agatę Kuleszę. Wszyscy zaproszeni goście dostosowali swoje stylizacje do historycznego nastroju imprezy. Największą uwagę przyciągnęła Kamila Urzędowska, filmowa Izabela Łęcka, która zachwyciła zjawiskową, teatralną suknią z misternymi drapowaniami.

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Zobacz więcej zdjęć. Kamila Urzędowska niczym laleczka na premierze "Lalki". Mnóstwo gwiazd!

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