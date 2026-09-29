Maria Dębska na premierze "Lalki" w sukni jak z filmu, choć dużo odważniejszej. To drugi raz, gdy trafiła w 10!

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-09-29 11:38

Maria Dębska zachwyca swoimi kreacjami. Aktorka zadała szyku najpierw na festiwalu w Gdyni, a teraz olśniła wszystkich podczas warszawskiej premiery filmu "Lalka". Jej stylizacje robią furorę na czerwonym dywanie. Sami zobaczcie!

Maria Dębska błyszczy na premierze "Lalki"

Maria Dębska przyciągnęła wzrok wszystkich na uroczystej premierze filmu "Lalka". Zaprezentowała się w szampańskiej kreacji autorstwa Gosi Baczyńskiej, która idealnie nawiązywała do czasów Bolesława Prusa. Suknia z efektownymi drapowaniami z tyłu, gorsetem i głębokim dekoltem doskonale podkreślała figurę aktorki, dodając jej niezwykłego charakteru.

Niedawno aktorka równie mocno zachwyciła na innej prestiżowej imprezie. Na gali kończącej festiwal w Gdyni zaprezentowała się w eleganckiej, czarnej sukni. Kreacja idealnie dopasowana do sylwetki wyróżniała się głębokim, sięgającym do pasa dekoltem, który mimo odważnego cięcia zachował pełną klasę i elegancję.

Która z tych stylizacji okazała się lepszym wyborem dla gwiazdy?

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Tłum gwiazd na pokazie filmu "Lalka"

Premiera kinowa "Lalki" w Warszawie była pełna znanych osobistości. Na czerwonym dywanie można było zobaczyć Kubę Wojewódzkiego u boku Żanety Rosińskiej, Marka Kondrata z żoną oraz jej ojcem Grzegorzem Turnauem, a także Borysa Szyca, Marcina Dorocińskiego i Agatę Kuleszę. Wszyscy zaproszeni goście dostosowali swoje stylizacje do historycznego nastroju imprezy. Największą uwagę przyciągnęła Kamila Urzędowska, filmowa Izabela Łęcka, która zachwyciła zjawiskową, teatralną suknią z misternymi drapowaniami.

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Lalka - premiera filmu
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Maria Dębska w szampańskiej sukni na premierze filmu Lalka. Obok miniatura z uśmiechem aktorki. Więcej w serwisie Eska.
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