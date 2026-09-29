Żeliwne naczynia, takie jak patelnie czy garnki, to prawdziwy skarb w każdej kuchni. Cenimy je za równomierne rozprowadzanie ciepła, trwałość i niezrównany smak potraw, które w nich przygotowujemy. Niestety, nawet najbardziej wytrzymałe żeliwo ma swoją słabą stronę: podatność na rdzę. Wystarczy chwila nieuwagi, niedokładne wysuszenie po myciu, a na powierzchni pojawiają się nieestetyczne, rude plamy. Rdza nie tylko szpeci patelnię, ale także uniemożliwia jej dalsze bezpieczne użytkowanie. Zanim jednak spiszesz swój ulubiony sprzęt na straty, spróbuj metody, którą stosowały już nasze babcie. Jest prosta, tania i zaskakująco skuteczna.

Zardzewiała patelnia to nie koniec świata. Ten domowy sposób ją uratuje

Nie musisz biegać do sklepu po specjalistyczne środki chemiczne, które często są drogie i mogą być zbyt agresywne dla żeliwa. Wystarczy, że zajrzysz do swojej spiżarni lub lodówki. Tam czekają na Ciebie dwaj bohaterowie tej historii: zwykły ziemniak i sól kuchenna. Ta niepozorna para potrafi zdziałać cuda, skutecznie usuwając rdzę i przywracając patelni dawny blask.

Jak to działa? Ziemniak, oprócz tego, że stanowi wygodny uchwyt, zawiera kwas szczawiowy, który w naturalny sposób pomaga rozpuścić rdzę. Sól z kolei działa jak delikatny, ale skuteczny środek ścierny. W połączeniu tworzą duet idealny do walki z niechcianymi nalotami, jednocześnie nie rysując powierzchni naczynia i nie niszcząc jego struktury, tak jak mogłyby to zrobić metalowe szczotki czy druciaki.

Ta metoda jest bezpieczna dla żeliwa i dla Ciebie, ponieważ unikasz kontaktu z silnymi detergentami. Jest to szczególnie ważne, gdy mowa o naczyniach, w których przygotowujemy jedzenie. Po zakończeniu czyszczenia, wystarczy dokładnie opłukać patelnię, a po rdzy nie będzie śladu, a Ty zyskasz pewność, że Twoje naczynie jest czyste i gotowe do dalszych kulinarnych podbojów.

Jak krok po kroku przywrócić patelni blask i czystość?

Przygotowanie jest banalnie proste. Oto, co musisz zrobić, aby skutecznie pozbyć się rdzy z żeliwnej patelni:

Przygotuj patelnię: Zanim zaczniesz, upewnij się, że patelnia jest pusta i względnie czysta z resztek jedzenia. Jeśli są jakieś luźne zabrudzenia, usuń je. Nie musi być idealnie czysta, ponieważ i tak będziesz ją czyścić dokładniej.

Zanim zaczniesz, upewnij się, że patelnia jest pusta i względnie czysta z resztek jedzenia. Jeśli są jakieś luźne zabrudzenia, usuń je. Nie musi być idealnie czysta, ponieważ i tak będziesz ją czyścić dokładniej. Potrzebne składniki: Weź jednego, średniej wielkości ziemniaka i przetnij go na pół. Przyda Ci się także sól kuchenna, najlepiej gruboziarnista, ale drobna również spełni swoje zadanie.

Weź jednego, średniej wielkości ziemniaka i przetnij go na pół. Przyda Ci się także sól kuchenna, najlepiej gruboziarnista, ale drobna również spełni swoje zadanie. Aplikacja: Posyp sporą ilością soli przekrojoną stronę połówki ziemniaka. Ziemniak będzie pełnił funkcję gąbki, a sól środka ściernego.

Posyp sporą ilością soli przekrojoną stronę połówki ziemniaka. Ziemniak będzie pełnił funkcję gąbki, a sól środka ściernego. Szorowanie: Energicznie pocieraj ziemniakiem posypanym solą zardzewiałe miejsca na patelni. Wykonuj koliste ruchy, dociskając ziemniaka do powierzchni. Zobaczysz, jak sól zacznie zbierać rdzę, zmieniając kolor na rdzawy.

Energicznie pocieraj ziemniakiem posypanym solą zardzewiałe miejsca na patelni. Wykonuj koliste ruchy, dociskając ziemniaka do powierzchni. Zobaczysz, jak sól zacznie zbierać rdzę, zmieniając kolor na rdzawy. Cierpliwość to klucz: W przypadku mocniejszej rdzy, być może będziesz musieć zużyć drugą połówkę ziemniaka lub dosypać więcej soli. Kontynuuj szorowanie, aż rdza zniknie. Czasami proces ten wymaga trochę wysiłku i powtórzeń.

W przypadku mocniejszej rdzy, być może będziesz musieć zużyć drugą połówkę ziemniaka lub dosypać więcej soli. Kontynuuj szorowanie, aż rdza zniknie. Czasami proces ten wymaga trochę wysiłku i powtórzeń. Płukanie i suszenie: Po usunięciu rdzy dokładnie opłucz patelnię pod bieżącą wodą, aby usunąć wszelkie pozostałości ziemniaka i soli. Bardzo ważne jest, aby natychmiast po umyciu dokładnie wysuszyć patelnię. Najlepiej postawić ją na średnim ogniu na kuchence na kilka minut, aż cała woda odparuje.

Po usunięciu rdzy dokładnie opłucz patelnię pod bieżącą wodą, aby usunąć wszelkie pozostałości ziemniaka i soli. Bardzo ważne jest, aby natychmiast po umyciu dokładnie wysuszyć patelnię. Najlepiej postawić ją na średnim ogniu na kuchence na kilka minut, aż cała woda odparuje. Ponowne sezonowanie: Po usunięciu rdzy i dokładnym wysuszeniu, zaleca się ponowne sezonowanie patelni. Jest to kluczowy krok, który przywróci jej warstwę ochronną i zapobiegnie ponownemu rdzewieniu. Wystarczy, że natrzesz patelnię cienką warstwą oleju roślinnego (np. rzepakowego lub lnianego) i nagrzejesz ją w piekarniku lub na kuchence, aż olej się utwardzi i stworzy powłokę.

Pamiętaj, regularna konserwacja i szybka reakcja na pierwsze oznaki rdzy to gwarancja długiego życia Twojej żeliwnej patelni. Ten prosty, domowy patent to prawdziwy game changer dla wszystkich, którzy cenią sobie ekologiczne i skuteczne rozwiązania.

Joanna Krupa i Marta Krupa w barze mlecznym. Później poszły po patelnię

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